Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Украл полмиллиона — на Одесчине задержали экс-главу экстренной медицины arrow

Украл полмиллиона — на Одесчине задержали экс-главу экстренной медицины

19 января 2024 18:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Украл полмиллиона — на Одесчине задержали экс-главу экстренной медицины
Правоохранители задержали медика. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области задержан бывший генеральный директор Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины. Мужчину подозревают в растрате чужого имущества в больших размерах.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Детали преступления

Директор медицинского центра в 2022 году сознательно заключил договор с физлицом-предпринимателем, занимавшейся оптовой торговлей фармацевтическими товарами, на закупку медицинских материалов, стоимость которых была значительно выше рыночной.

Чиновник заплатил 800 тысяч гривен за бинты для перевязок, переплатив на закупке почти 500 тысяч гривен.

Какое наказание грозит

Горе-врача задержали и сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса. Ему грозит до трех лет заключения. Следствие продолжается.

Напомним, 9 января стало известно, что в Одесском областном медицинском центре психического здоровья назначен новый глава. Им стал Константин Рябухин, заменивший на должности Оксану Денисенко.

Также мы писали, что к председателю Одесского ОВА Олегу Киперу обратился глава Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман с требованием провести мониторинг работы областного центра психического здоровья.

Одесса
полиция
мошенничество
Одесская область
медицина
Криминал
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

6 января 2024

20:28 Соня Морозюк впервые прокомментировала свою причастность к украденным средствам в Минобороны

Актуальное по теме