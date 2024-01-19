Украл полмиллиона — на Одесчине задержали экс-главу экстренной медицины

Правоохранители задержали медика. Фото: Нацполиция

В Одесской области задержан бывший генеральный директор Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины. Мужчину подозревают в растрате чужого имущества в больших размерах.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали преступления

Директор медицинского центра в 2022 году сознательно заключил договор с физлицом-предпринимателем, занимавшейся оптовой торговлей фармацевтическими товарами, на закупку медицинских материалов, стоимость которых была значительно выше рыночной.

Чиновник заплатил 800 тысяч гривен за бинты для перевязок, переплатив на закупке почти 500 тысяч гривен.

Какое наказание грозит

Горе-врача задержали и сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса. Ему грозит до трех лет заключения. Следствие продолжается.

Напомним, 9 января стало известно, что в Одесском областном медицинском центре психического здоровья назначен новый глава. Им стал Константин Рябухин, заменивший на должности Оксану Денисенко.

Также мы писали, что к председателю Одесского ОВА Олегу Киперу обратился глава Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман с требованием провести мониторинг работы областного центра психического здоровья.