Вкрав пів мільйона — на Одещині затримали ексочільника екстреної медицини

Правоохоронці затримали медика. Фото: Нацполіція

В Одеській області затримали колишнього генерального директора Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини. Чоловіка підозрюють у розтраті чужого майна у великих розмірах.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Деталі злочину

Директор медичного центру у 2022 році свідомо уклав договір з фізичною особою підприємицею, що займалась гуртовою торгівлею фармацевтичними товарами, на закупівлю медичних матеріалів, вартість яких була значно вища за ринкову.

Посадовець заплатив 800 тисяч гривень за бинти для перев'язок, переплативши на закупівлі майже 500 тисяч гривень.

Яке покарання загрожує

Наразі горе-лікаря затримали та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до трьох років увʼязнення. Слідство триває.

Нагадаємо, 9 січня стало відомо, що в Одеському обласному медичному центрі психічного здоровʼя призначили нового очільника. Ним став Костянтин Рябухін, який замінив на посаді Оксану Денисенко.

Також ми писали, що до голови Одеської ОВА Олега Кіпера звернувся голова Асоціації психіатрів України Семен Глузман з вимогою провести моніторинг роботи обласного центру психічного здоров'я.