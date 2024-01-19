Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Вкрав пів мільйона — на Одещині затримали ексочільника екстреної медицини arrow

Вкрав пів мільйона — на Одещині затримали ексочільника екстреної медицини

19 січня 2024 18:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Вкрав пів мільйона — на Одещині затримали ексочільника екстреної медицини
Правоохоронці затримали медика. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області затримали колишнього генерального директора Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини. Чоловіка підозрюють у розтраті чужого майна у великих розмірах. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

Читайте також:

Деталі злочину

Директор медичного центру у 2022 році свідомо уклав договір з фізичною особою підприємицею, що займалась гуртовою торгівлею фармацевтичними товарами, на закупівлю медичних матеріалів, вартість яких була значно вища за ринкову.

Посадовець заплатив 800 тисяч гривень за бинти для перев'язок, переплативши на закупівлі майже 500 тисяч гривень.

Яке покарання загрожує

Наразі горе-лікаря затримали та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до трьох років увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, 9 січня стало відомо, що в Одеському обласному медичному центрі психічного здоровʼя призначили нового очільника. Ним став Костянтин Рябухін, який замінив на посаді Оксану Денисенко.

Також ми писали, що до голови Одеської ОВА Олега Кіпера звернувся голова Асоціації психіатрів України Семен Глузман з вимогою провести моніторинг роботи обласного центру психічного здоров'я. 

Одеса
поліція
шахрайство
Одеська область
медицина
Кримінал
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

6 січня 2024

20:28 Соня Морозюк вперше прокоментувала причетність до вкрадених коштів у Міноборони

Актуальне по темі