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Украл более 10 миллионов гривен на оборонных закупках — в Николаеве разоблачили военного

21 июня 2024 16:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Военный чиновник Николаева украл 10 млн грн на обороне
В Николаеве разоблачили военного чиновника. Фото: ГБР
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Николаеве военного чиновника уличили в присвоении средств из бюджета государства на закупках для обороны. Мужчине удалось украсть около 10 миллионов гривен, за что теперь он может сесть за решетку на шесть лет.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

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Подробности преступления

Начальник Николаевского квартирно-эксплуатационного управления заключил ряд договоров с частным предприятием на закупку топливной древесины. Вот только цена была завышена на 20%.

Согласно схеме, государственные деньги поступали на счет предприятия, после чего "наценка" делилась между военным чиновником и частным предпринимателем. Общий размер ущерба, нанесенного государству, составил почти 10 миллионов гривен.

Какое наказание

В настоящее время должностному лицу сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением по ч. 2 ст. 364 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

Также решают вопрос об избрании чиновнику меры пресечения и отстранении от должности. Продолжается работа по сообщению о подозрении предпринимателю.

Случаи хищения госбюджета

Мы писали, что в Одесской области завершили следствие в отношении депутата Одесского областного совета и его сообщников. Группировка присвоила более 16 миллионов гривен на закупках систем уличного освещения.

Также в Одесской области разоблачили должностных лиц коммунального предприятия и поставщиков, причастных к хищению бюджетных средств. Сообщники на основании поддельных документов присвоили более 2 миллионов гривен.

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