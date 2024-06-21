Военный чиновник Николаева украл 10 млн грн на обороне

Украл более 10 миллионов гривен на оборонных закупках — в Николаеве разоблачили военного
В Николаеве военного чиновника уличили в присвоении средств из бюджета государства на закупках для обороны. Мужчине удалось украсть около 10 миллионов гривен, за что теперь он может сесть за решетку на шесть лет.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
Подробности преступления
Начальник Николаевского квартирно-эксплуатационного управления заключил ряд договоров с частным предприятием на закупку топливной древесины. Вот только цена была завышена на 20%.
Согласно схеме, государственные деньги поступали на счет предприятия, после чего "наценка" делилась между военным чиновником и частным предпринимателем. Общий размер ущерба, нанесенного государству, составил почти 10 миллионов гривен.
Какое наказание
В настоящее время должностному лицу сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением по ч. 2 ст. 364 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.
Также решают вопрос об избрании чиновнику меры пресечения и отстранении от должности. Продолжается работа по сообщению о подозрении предпринимателю.
Случаи хищения госбюджета
Мы писали, что в Одесской области завершили следствие в отношении депутата Одесского областного совета и его сообщников. Группировка присвоила более 16 миллионов гривен на закупках систем уличного освещения.
Также в Одесской области разоблачили должностных лиц коммунального предприятия и поставщиков, причастных к хищению бюджетных средств. Сообщники на основании поддельных документов присвоили более 2 миллионов гривен.
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