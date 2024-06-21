Військовий посадовець Миколаєва вкрав 10 млн грн на обороні

У Миколаєві викрили військового посадовця. Фото: ДБР

У Миколаєві військового посадовця викрили у привласненні коштів з бюджету держави на закупівлях для оборони. Чоловіку вдалось вкрасти близько 10 мільйонів гривень, за що тепер він може сісти за ґрати на шість років.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

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Подробиці злочину

Начальник Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління уклав низку договорів з приватним підприємством на закупівлю паливної деревини. Ось тільки ціна була завищена на 20%.

За схемою, державні гроші надходили на рахунок підприємства, після чого "націнка" ділилася між військовим посадовцем і приватним підприємцем. Загальний розмір збитків, завданих державі, склав майже 10 мільйонів гривень.

Яке покарання

Наразі посадовцю повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем за ч. 2 ст. 364 КК України. Санкція статті передбачає покарання до шести років позбавлення волі.

Також вирішують питання щодо обрання посадовцю запобіжного заходу й відсторонення від посади. Триває робота щодо повідомлення про підозру підприємцю.

Випадки розкрадання держбюджету

Ми писали, що на Одещині завершили слідство щодо депутата Одеської обласної ради та його спільників. Угрупування привласнило понад 16 мільйонів гривень на закупівлях систем вуличного освітлення.

Також в Одеській області викрили службових осіб комунального підприємства та постачальників, які причетні до розкрадання бюджетних коштів. Спільники на підставі підроблених документів привласнили понад 2 мільйони гривень.