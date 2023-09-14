Власти Одесской области получили 50 запросов от ОСМД на бесплатные генераторы
В Одесской области уже поступило около 50 запросов от ОСМД на получение бесплатных генераторов. Заявки будет рассматриваться специальной рабочей группой.
Об этом на брифинге в Медиацентре Украина — Одесса рассказал заместитель директора Департамента систем жизнеобеспечения Одесской ОВ Владимир Карпич.
Владимир Карпич пояснил, что перед получением генератора ОСМД должны подать запрос. Он отметил, что иногда люди могут предоставлять запросы, не понимая их подлинного назначения.
После обсуждения рабочей группой необходимости генератора и его типа процесс поиска финансирования и приобретения начинается. Приборы передаются ОСМД бесплатно, но с одним условием — они должны быть подключены к системам жизнеобеспечения домов.
Подготовка к зиме
Напомним, в Одессе продолжается подготовка к отопительному сезону. В настоящее время 94% социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства готовы к наступлению холодов.
Отметим, в Украине в рамках подготовки к предстоящей зиме в ряде городов были разработаны графики отключений электрической энергии. Власти не исключают, что Россия может возобновить ракетные обстрелы по объектам критической инфраструктуры.
Эксперты рассказали о важных деталях подготовки к отопительному сезону 2023-2024. Об этом стоит позаботиться заранее, чтобы уменьшить энергозатраты и сохранить тепло в доме.