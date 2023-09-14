Власти Одесской области получили 50 запросов от ОСМД на бесплатные генераторы

Владимир Карпич, заместитель директора Департамента систем жизнеобеспечения Одесской ОВД. Фото: Медиацентр Украина – Одесса

В Одесской области уже поступило около 50 запросов от ОСМД на получение бесплатных генераторов. Заявки будет рассматриваться специальной рабочей группой.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина — Одесса рассказал заместитель директора Департамента систем жизнеобеспечения Одесской ОВ Владимир Карпич.

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Владимир Карпич пояснил, что перед получением генератора ОСМД должны подать запрос. Он отметил, что иногда люди могут предоставлять запросы, не понимая их подлинного назначения.

После обсуждения рабочей группой необходимости генератора и его типа процесс поиска финансирования и приобретения начинается. Приборы передаются ОСМД бесплатно, но с одним условием — они должны быть подключены к системам жизнеобеспечения домов.

Подготовка к зиме

Напомним, в Одессе продолжается подготовка к отопительному сезону. В настоящее время 94% социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства готовы к наступлению холодов.

Отметим, в Украине в рамках подготовки к предстоящей зиме в ряде городов были разработаны графики отключений электрической энергии. Власти не исключают, что Россия может возобновить ракетные обстрелы по объектам критической инфраструктуры.

Эксперты рассказали о важных деталях подготовки к отопительному сезону 2023-2024. Об этом стоит позаботиться заранее, чтобы уменьшить энергозатраты и сохранить тепло в доме.