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Влада Одеської області отримала 50 запитів від ОСББ на безплатні генератори

14 вересня 2023 18:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Влада Одеської області отримала 50 запитів від ОСББ на безплатні генератори
Володимир Карпич, заступник директора Департаменту систем життєзабезпечення Одеської ОВА. Фото: Медіацентр Україна – Одеса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одеській області вже надійшло близько 50 запитів від ОСББ на отримання безплатних генераторів. Заявки буде розглядати спеціальна робоча група.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповів заступник директора Департаменту систем життєзабезпечення Одеської ОВА Володимир Карпич.

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Володимир Карпич пояснив, що перед отриманням генератора ОСББ повинні подати запит. Він зауважив, що іноді люди можуть надавати запити, не розуміючи їх справжнього призначення.

Після обговорення робочою групою необхідності генератора та його типу, процес пошуку фінансування та придбання розпочинається. Прилади передаються ОСББ безплатно, але з однією умовою — вони мають бути підключені до систем життєзабезпечення будинків.

Підготовка до зими

Нагадаємо, в Одесі продовжується підготовка до опалювального сезону. Наразі 94% соціальної сфери та житлово-комунального господарства готові до настання холодів. 

Зазначимо, в Україні у рамках підготовки до майбутньої зими у низці міст розробили графіки відключень електричної енергії. Влада не виключає, що Росія може поновити ракетні обстріли по об’єктах критичної інфраструктури.

Експерти розповіли про важливі деталі підготовки до опалювального сезону 2023-2024. Про це варто подбати заздалегідь, щоб зменшити енерговитрати та зберегти тепло в оселі.

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