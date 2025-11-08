Продажа дома с бассейном на 14-й станции Фонтана в Одессе на 14-й станции Фонтана

Дом на берегу моря в Одессе. Фото иллюстративное: rieltor.ua

На 14-й станции Большого Фонтана продается просторный трехэтажный дом с бассейном, SPA-зоной и садом. Владельцы хотят за него получить почти 900 000 долларов.

Такой дом Новини.LIVE отыскали в соцсети TikTok.

@pro100dom_standart 🏡 В продаже просторный дом с бассейном на 14-й станции Большого Фонтана! 🏡 О доме: - Площадь - 650 м² - Участок - 12 соток - Три уровня: подвал и два жилых этажа - Функциональная планировка - две независимые части для комфортного проживания нескольких поколений - 6 спален, 4 санузла, терраса, камины, гардеробные - Баня, зона отдыха, SPA-зона - Во дворе - бассейн 10×4 м, зона барбекю, беседка, сад, гостевой дом - Теплый пол, кондиционирование, видеонаблюдение, генератор, бойлеры, накопительные баки - Гараж на 2 авто + паркоместа на территории 📞: 0(68) 264-27-42 ♬ оригинальный звук - pro100dom_standart

Дом в Одессе на берегу моря

Известно, что дом имеет площадь 650 квадратных метров. Участок — 12 соток, что позволило разместить не только жилье, но и зоны отдыха, SPA и отдельный гостевой дом.

Дом имеет три уровня: подвал и два жилых этажа и две независимые части, удобные для проживания нескольких поколений одной семьи. В нем есть шесть спален, четыре санузла, гардеробные, камины и просторная терраса.

На территории — бассейн 10 на 4 метра, беседка, зона барбекю, сад и баня. Для полного комфорта предусмотрены теплый пол, система кондиционирования, видеонаблюдение, генератор, бойлеры и накопительные баки. Есть гараж на два авто и дополнительные паркоместа во дворе.

Какова стоимость дома

Стоимость дома — 1 338 долларов за кв м. Всего за жилье хотят выторговать 870 000 долларов.

