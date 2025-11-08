Відео
Україна
Власний басейн, сад і SPA — скільки коштує такий будинок в Одесі

Власний басейн, сад і SPA — скільки коштує такий будинок в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 16:08
Оновлено: 15:54
Продаж будинку з басейном на 14-й станції Фонтану в Одесі
Будинок на березі моря в Одесі. Фото ілюстративне: rieltor.ua

На 14-й станції Великого Фонтану продається просторий триповерховий будинок із басейном, SPA-зоною та садом. Власники хочуть за нього отримати майже 900 000 доларів.

Такий будинок Новини.LIVE відшукали в соцмережі TikTok.

Читайте також:
@pro100dom_standart

🏡 У продажу просторий будинок із басейном на 14-й станції Великого Фонтану! 🏡 Про будинок: • Площа — 650 м² • Ділянка — 12 соток • Три рівні: підвал і два житлові поверхи • Функціональне планування — дві незалежні частини для комфортного проживання кількох поколінь • 6 спалень, 4 санвузли, тераса, каміни, гардеробні • Лазня, зона відпочинку, SPA-зона • У дворі — басейн 10×4 м, зона барбекю, альтанка, сад, гостьовий будинок • Тепла підлога, кондиціонування, відеоспостереження, генератор, бойлери, накопичувальні баки • Гараж на 2 авто + паркомісця на території 📞: 0(68) 264-27-42

♬ оригинальный звук - pro100dom_standart

Будинок в Одесі на березі моря

Відомо, що будинок має площу 650 квадратних метрів. Ділянка — 12 соток, що дозволило розмістити не лише житло, а й зони відпочинку, SPA та окремий гостьовий будинок.

Дім має три рівні: підвал і два житлові поверхи та дві незалежні частини, зручні для проживання кількох поколінь однієї сім’ї. У ньому є шість спалень, чотири санвузли, гардеробні, каміни та простора тераса.

На території — басейн 10 на 4 метри, альтанка, зона барбекю, сад і лазня. Для повного комфорту передбачено теплу підлогу, систему кондиціонування, відеоспостереження, генератор, бойлери й накопичувальні баки. Є гараж на два авто та додаткові паркомісця у дворі.

Яка вартість будинку

Вартість будинку — 1 338  доларів за кв м. Загалом за житло хочуть вторгувати 870 000 доларів.

Нагадаємо, в Одесі виставили на продаж квартиру у знаменитому прибутковому будинку Піткіса. Також ми писали, в Одесі, на 10-й станції Фонтану, з’явилася в продажу одразу три окремі будинки на одній ділянці.

Одеса нерухомість Одеська область Новини Одеси море будинок
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
