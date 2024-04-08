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Включали русскую песню в Одессе — администратор кафе записала извинения

8 апреля 2024 16:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Включали русскую песню в Одессе — администратор кафе записала извинения
Заведение из скандала в Одессе. Фото: скриншот с видео
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Вчера в одном из заведений на Дерибасовской играла песня российской исполнительницы Полины Гагариной. В сети видео распространилось очень быстро, поэтому сегодня администратор заведения уже записала публичное извинение за такой выбор музыки.

Об этом Новини.LIVE узнали из соцсетей.
 

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Скандал из-за песни

На видео, разлетевшемся по соцсетям, сняли танцующую толпу в кафе в центре Одессы. Все было бы хорошо, но из колонок громко играла песня Гагариной, поддерживающей путинский режим и войну России против Украины.

Заявление администратора

Сотрудница учреждения записала публичные извинения и заверила, что подобных ситуаций не будет в дальнейшем. Девушка уверяет, что песню выбрал посетитель в кафе.

"Это не снимает с нас ответственности. Мы просим прощения у всех, кого возмутила эта ситуация", — сказала она.

Напомним, что известная одесская фудблогерка записала в сеть видео, на котором была видна работа украинской ПВО по враждебным объектам. Впоследствии девушка записала извинения за свои действия.

Также мы писали, что в Одессе возник конфликт между молодой девушкой и женщиной постарше из-за того, что вторая высказывала пророссийскую позицию. Девушка хотела вызвать полицию, но в ответ на нее полилась нецензурная брань.

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