Включали русскую песню в Одессе — администратор кафе записала извинения

Заведение из скандала в Одессе. Фото: скриншот с видео

Вчера в одном из заведений на Дерибасовской играла песня российской исполнительницы Полины Гагариной. В сети видео распространилось очень быстро, поэтому сегодня администратор заведения уже записала публичное извинение за такой выбор музыки.

Об этом Новини.LIVE узнали из соцсетей.



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Скандал из-за песни

На видео, разлетевшемся по соцсетям, сняли танцующую толпу в кафе в центре Одессы. Все было бы хорошо, но из колонок громко играла песня Гагариной, поддерживающей путинский режим и войну России против Украины.

Заявление администратора

Сотрудница учреждения записала публичные извинения и заверила, что подобных ситуаций не будет в дальнейшем. Девушка уверяет, что песню выбрал посетитель в кафе.

"Это не снимает с нас ответственности. Мы просим прощения у всех, кого возмутила эта ситуация", — сказала она.

Напомним, что известная одесская фудблогерка записала в сеть видео, на котором была видна работа украинской ПВО по враждебным объектам. Впоследствии девушка записала извинения за свои действия.

Также мы писали, что в Одессе возник конфликт между молодой девушкой и женщиной постарше из-за того, что вторая высказывала пророссийскую позицию. Девушка хотела вызвать полицию, но в ответ на нее полилась нецензурная брань.