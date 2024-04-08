Вмикали російську пісню в закладі Одеси — адміністратор кафе записала вибачення
Вчора в одному із закладів на Дерибасівській грала пісня російської виконавиці Поліни Гагаріної. В мережі видео поширилося дуже швидко, тож сьогодні адміністраторка закладу вже записала публічне вибачення за такий вибір музики.
Про це Новини.LIVE дізналися із соцмереж.
Скандал через пісню
На відео, яке розлетілось по соцмережах, зафільмували натовп у кафе в центрі Одеси, що танцював. Все було б добре, але з колонок голосно грала пісня Гагаріної, яка підтримує путінський режим і війну Росії проти України.
Заява адміністраторки
Співробітниця закладу записала публічне вибачення та завірила, що подібних ситуацій не відбуватиметься надалі. Дівчина запевняє, що пісню обрав відвідувач кафе.
"Це не знімає з нас відповідальності. Ми просимо вибачення в усіх, кого обурила ця ситуація", — сказала вона.
Нагадаємо, що відома одеська фудблогерка записала в мережу відео, на якому було видно роботу української ППО по ворожих об'єктах. Згодом дівчина записала вибачення за свої дії.
Також ми писали, що в Одесі виник конфлікт між молодою дівчиною та жінкою старшого віку через те, що друга висловлювала проросійську позицію. Дівчина хотіла викликати поліцію, але у відповідь на неї полилась нецензурна лайка.
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