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Вмикали російську пісню в закладі Одеси — адміністратор кафе записала вибачення

8 квітня 2024 16:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Вмикали російську пісню в закладі Одеси — адміністратор кафе записала вибачення
Заклад зі скандалу в Одесі. Фото: скриншот з відео
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Вчора в одному із закладів на Дерибасівській грала пісня російської виконавиці Поліни Гагаріної. В мережі видео поширилося дуже швидко, тож сьогодні адміністраторка закладу вже записала публічне вибачення за такий вибір музики. 

Про це Новини.LIVE дізналися із соцмереж.
 

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Скандал через пісню

На відео, яке розлетілось по соцмережах, зафільмували натовп у кафе в центрі Одеси, що танцював. Все було б добре, але з колонок голосно грала пісня Гагаріної, яка підтримує путінський режим і війну Росії проти України. 

Заява адміністраторки

Співробітниця закладу записала публічне вибачення та завірила, що подібних ситуацій не відбуватиметься надалі. Дівчина запевняє, що пісню обрав відвідувач кафе.

"Це не знімає з нас відповідальності. Ми просимо вибачення в усіх, кого обурила ця ситуація", — сказала вона.

Нагадаємо, що відома одеська фудблогерка записала в мережу відео, на якому було видно роботу української ППО по ворожих об'єктах. Згодом дівчина записала вибачення за свої дії.

Також ми писали, що в Одесі виник конфлікт між молодою дівчиною та жінкою старшого віку через те, що друга висловлювала проросійську позицію. Дівчина хотіла викликати поліцію, але у відповідь на неї полилась нецензурна лайка.

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