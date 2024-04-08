Вмикали російську пісню в закладі Одеси — адміністратор кафе записала вибачення

Заклад зі скандалу в Одесі. Фото: скриншот з відео

Вчора в одному із закладів на Дерибасівській грала пісня російської виконавиці Поліни Гагаріної. В мережі видео поширилося дуже швидко, тож сьогодні адміністраторка закладу вже записала публічне вибачення за такий вибір музики.

Про це Новини.LIVE дізналися із соцмереж.



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Скандал через пісню

На відео, яке розлетілось по соцмережах, зафільмували натовп у кафе в центрі Одеси, що танцював. Все було б добре, але з колонок голосно грала пісня Гагаріної, яка підтримує путінський режим і війну Росії проти України.

Заява адміністраторки

Співробітниця закладу записала публічне вибачення та завірила, що подібних ситуацій не відбуватиметься надалі. Дівчина запевняє, що пісню обрав відвідувач кафе.

"Це не знімає з нас відповідальності. Ми просимо вибачення в усіх, кого обурила ця ситуація", — сказала вона.

Нагадаємо, що відома одеська фудблогерка записала в мережу відео, на якому було видно роботу української ППО по ворожих об'єктах. Згодом дівчина записала вибачення за свої дії.

Також ми писали, що в Одесі виник конфлікт між молодою дівчиною та жінкою старшого віку через те, що друга висловлювала проросійську позицію. Дівчина хотіла викликати поліцію, але у відповідь на неї полилась нецензурна лайка.