ВМС сообщили, что несет наибольшую угрозу для "зернового коридора"
Военные продолжают обеспечивать безопасность гражданских судов, двигающихся по временному коридору. Впрочем, угрозу несет вражеская авиация.
Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.
"Состоянием сейчас видим больше опасности от авиации. Конечно у них есть противокорабельные ракеты, это еще нужно выйти на такие рубежи откуда их запустить. ВСУ делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность в наших территориальных водах для гражданского судоходства — это одна из наших ключевых задач", — отметил Дмитрий Плетенчук.
Спикер ВМС добавил, что по состоянию на данный момент движение судов продолжается. Балкеры начали заходить под погрузку зерна.
Что известно о временном коридоре
Согласно навигационному поручению Военно-морских сил Вооруженных сил Украины №6, новые маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины были активированы с 8 августа 2023 года.
Важно отметить, что Украина инициировала этот маршрут и подала обращение Международной морской организации (IMO), чтобы получить поддержку и признание своего права на свободное торговое судоходство. Совет ИМО признал права Украины и призвал Россию соблюдать международные конвенции и прекратить угрозы.
Напомним, вторая партия украинского зерна прибыла в Турцию через временный коридор. Речь идет о сухогрузе под названием Aroyat, под флагом Палау.
Кроме того, три судна — AZARA, YING HAO 01 и ENEIDA — сейчас направляются в украинские порты под загрузку экспортной продукцией. Эти балкеры подтвердили свою готовность использовать временный коридор для гражданских судов и двигаться в направлении портов Южный и Черноморск.