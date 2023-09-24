ВМС сообщили, что несет наибольшую угрозу для "зернового коридора"

Экспорт зерна по морю. Фото: google

Военные продолжают обеспечивать безопасность гражданских судов, двигающихся по временному коридору. Впрочем, угрозу несет вражеская авиация.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Читайте также:

"Состоянием сейчас видим больше опасности от авиации. Конечно у них есть противокорабельные ракеты, это еще нужно выйти на такие рубежи откуда их запустить. ВСУ делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность в наших территориальных водах для гражданского судоходства — это одна из наших ключевых задач", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Спикер ВМС добавил, что по состоянию на данный момент движение судов продолжается. Балкеры начали заходить под погрузку зерна.

Что известно о временном коридоре

Согласно навигационному поручению Военно-морских сил Вооруженных сил Украины №6, новые маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины были активированы с 8 августа 2023 года.

Важно отметить, что Украина инициировала этот маршрут и подала обращение Международной морской организации (IMO), чтобы получить поддержку и признание своего права на свободное торговое судоходство. Совет ИМО признал права Украины и призвал Россию соблюдать международные конвенции и прекратить угрозы.

Напомним, вторая партия украинского зерна прибыла в Турцию через временный коридор. Речь идет о сухогрузе под названием Aroyat, под флагом Палау.

Кроме того, три судна — AZARA, YING HAO 01 и ENEIDA — сейчас направляются в украинские порты под загрузку экспортной продукцией. Эти балкеры подтвердили свою готовность использовать временный коридор для гражданских судов и двигаться в направлении портов Южный и Черноморск.