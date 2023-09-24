З Одещини до Туреччини: друге судно пройшло тимчасовим коридором
Друга партія українського зерна прибула до Туреччини через тимчасовий коридор. Йдеться про суховантаж під назвою Aroyat, під прапором Палау.
Про це повідомляє France24.
Завантажене судно було 17 600 тоннами пшениці та вирушило з порту Чорноморськ в п'ятницю, 22 вересня.
За даними сайтів Marine Traffic і Vessel Finder, судно Aroyat знаходилося на південному виході з протоки Босфор. Його наступною метою буде протока Дарданелли, де воно має здійснити вхід у Середземне море.
Раніше, через цей самий тимчасовий коридор, пройшло судно RESILIENT AFRICA з 3 тисячами тонн пшениці, також з метою експорту до країн Азії.
Що відомо про тимчасовий коридор
Згідно з навігаційним дорученням Військово-морських сил Збройних сил України №6, нові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України були активовані з 8 серпня 2023 року.
Важливо зазначити, що Україна ініціювала цей маршрут та подала звернення до Міжнародної морської організації (IMO), щоб отримати підтримку і визнання свого права на вільне торговельне судноплавство. Рада ІМО визнала права України та закликала Росію дотримуватися міжнародних конвенцій і припинити погрози.
Нагадаємо, три судна — AZARA, YING HAO 01 та ENEIDA — наразі направляються до українських портів під завантаження експортною продукцією. Ці балкери підтвердили свою готовність використовувати тимчасовий коридор для цивільних суден і рухатися у напрямку портів Південний та Чорноморськ.