З Одещини до Туреччини: друге судно пройшло тимчасовим коридором

Судно AROYAT. Фото: Олександр Кубраков

Друга партія українського зерна прибула до Туреччини через тимчасовий коридор. Йдеться про суховантаж під назвою Aroyat, під прапором Палау.

Про це повідомляє France24.

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Завантажене судно було 17 600 тоннами пшениці та вирушило з порту Чорноморськ в п'ятницю, 22 вересня.

За даними сайтів Marine Traffic і Vessel Finder, судно Aroyat знаходилося на південному виході з протоки Босфор. Його наступною метою буде протока Дарданелли, де воно має здійснити вхід у Середземне море.

Раніше, через цей самий тимчасовий коридор, пройшло судно RESILIENT AFRICA з 3 тисячами тонн пшениці, також з метою експорту до країн Азії.

Що відомо про тимчасовий коридор

Згідно з навігаційним дорученням Військово-морських сил Збройних сил України №6, нові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України були активовані з 8 серпня 2023 року.

Важливо зазначити, що Україна ініціювала цей маршрут та подала звернення до Міжнародної морської організації (IMO), щоб отримати підтримку і визнання свого права на вільне торговельне судноплавство. Рада ІМО визнала права України та закликала Росію дотримуватися міжнародних конвенцій і припинити погрози.

Нагадаємо, три судна — AZARA, YING HAO 01 та ENEIDA — наразі направляються до українських портів під завантаження експортною продукцією. Ці балкери підтвердили свою готовність використовувати тимчасовий коридор для цивільних суден і рухатися у напрямку портів Південний та Чорноморськ.