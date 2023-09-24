Из Одесчины в Турцию: второе судно прошло по временному коридору

Судно AROYAT. Фото: Александр Кубраков

Вторая партия украинского зерна прибыла в Турцию через временный коридор. Речь идет о сухогрузе под названием Aroyat, под флагом Палау.

Об этом сообщает France24.

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Загруженное судно было 17 600 тонн пшеницы и отправилось из порта Черноморск в пятницу, 22 сентября.

По данным сайтов Marine Traffic и Vessel Finder, судно Aroyat находилось на южном выходе из пролива Босфор. Его следующей целью будет пролив Дарданеллы, где он должен совершить вход в Средиземное море.

Ранее через этот самый временный коридор прошло судно RESILIENT AFRICA с 3 тысячами тонн пшеницы, также с целью экспорта в страны Азии.

Что известно о временном коридоре

Согласно навигационному поручению Военно-морских сил Вооруженных сил Украины №6, новые маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины были активированы с 8 августа 2023 года.

Важно отметить, что Украина инициировала этот маршрут и подала обращение Международной морской организации (IMO), чтобы получить поддержку и признание своего права на свободное торговое судоходство. Совет ИМО признал права Украины и призвал Россию соблюдать международные конвенции и прекратить угрозы.

Напомним, три судна — AZARA, YING HAO 01 и ENEIDA — сейчас направляются в украинские порты под загрузку экспортной продукцией. Эти балкеры подтвердили свою готовность использовать временный коридор для гражданских судов и двигаться в направлении портов Южный и Черноморск.