ВМС повідомили, що несе найбільшу загрозу для "зернового коридору"

Експорт зерна морем. Фото: google

Військові продовжують забезпечувати безпеку цивільних суден які рухаються тимчасовим коридором. Втім, наразі загрозу несе ворожа авіація.

Про це в ефірі телемарафону сказав спікер Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

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"Станом на зараз вбачаємо більше небезпеки від авіації. Звісно в них є протикорабельні ракети, це ще потрібно вийти на такі рубежі звідки їх запустити. ЗСУ роблять все можливе, щоб забезпечити безпеку в наших територіальних водах для цивільного судноплавства — це одне з наших ключових завдань", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Спікер ВМС додав, що станом на зараз рух суден продовжується. Балкери почали заходити під завантаження збіжжя.

Що відомо про тимчасовий коридор

Згідно з навігаційним дорученням Військово-морських сил Збройних сил України №6, нові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України були активовані з 8 серпня 2023 року.

Важливо зазначити, що Україна ініціювала цей маршрут та подала звернення до Міжнародної морської організації (IMO), щоб отримати підтримку і визнання свого права на вільне торговельне судноплавство. Рада ІМО визнала права України та закликала Росію дотримуватися міжнародних конвенцій і припинити погрози.

Нагадаємо, друга партія українського зерна прибула до Туреччини через тимчасовий коридор. Йдеться про суховантаж під назвою Aroyat, під прапором Палау.

Крім того, три судна — AZARA, YING HAO 01 та ENEIDA — наразі направляються до українських портів під завантаження експортною продукцією. Ці балкери підтвердили свою готовність використовувати тимчасовий коридор для цивільних суден і рухатися у напрямку портів Південний та Чорноморськ.