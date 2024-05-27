В результате обстрелов Николаевщины есть раненые, — ОВА
Российские войска сегодня, 27 мая, снова атаковали южные регионы Украины, в частности Николаевщину. В результате обстрелов пострадали два человека.
Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
Состояние пострадавших
Глава ОВА Ким подтвердил, что российские войска попали в автомойку самообслуживания в Снигиревке. В результате удара ранены два человека, среди которых девушка, которая находится в тяжелом состоянии.
Атака на Николаевщину 27 мая
Около 14:00 глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта сообщил о взрыве в городе.
На месте попадания возник пожар, который ликвидируют чрезвычайники ГСЧС. Глава Баштанского РВА Владислав Дмитриев сообщил об оперативной работе спасателей.
Вражеские обстрелы юга Украины
Ранее мы писали, что по южным регионам Украины враг вновь запускал волны ударных дронов в ночь на 10 мая, целив в объекты критической инфраструктуры. Однако Силы противовоздушной обороны прицельно отработали по вражеским БпЛА — 100% из них были сбиты.
Также мы сообщали, что российские оккупанты на прошлой неделе нанесли удар по гражданской инфраструктуре Одесской области. В результате обстрела вспыхнул масштабный пожар на площади 8 000 квадратных метров.
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