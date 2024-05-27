В результате обстрелов Николаевщины есть раненые, — ОВА

Есть пострадавшие в результате ракетного удара по Николаевщине. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска сегодня, 27 мая, снова атаковали южные регионы Украины, в частности Николаевщину. В результате обстрелов пострадали два человека.

Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Состояние пострадавших

Глава ОВА Ким подтвердил, что российские войска попали в автомойку самообслуживания в Снигиревке. В результате удара ранены два человека, среди которых девушка, которая находится в тяжелом состоянии.

Сообщение Виталия Кима. Фото: скриншот

Атака на Николаевщину 27 мая

Около 14:00 глава Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта сообщил о взрыве в городе.

Сообщение о взрыве в Николаевской области. Фото: скриншот



На месте попадания возник пожар, который ликвидируют чрезвычайники ГСЧС. Глава Баштанского РВА Владислав Дмитриев сообщил об оперативной работе спасателей.

Возник пожар на месте "прилета". Фото: скриншот.

Вражеские обстрелы юга Украины

Ранее мы писали, что по южным регионам Украины враг вновь запускал волны ударных дронов в ночь на 10 мая, целив в объекты критической инфраструктуры. Однако Силы противовоздушной обороны прицельно отработали по вражеским БпЛА — 100% из них были сбиты.

Также мы сообщали, что российские оккупанты на прошлой неделе нанесли удар по гражданской инфраструктуре Одесской области. В результате обстрела вспыхнул масштабный пожар на площади 8 000 квадратных метров.