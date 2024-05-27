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Внаслідок обстрілів Миколаївщини є поранені, — ОВА

27 травня 2024 14:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Внаслідок обстрілів Миколаївщини є поранені, — ОВА
Є постраждалі внаслідок ракетного удару по Миколаївщині. Ілюстративне фото: ДСНС
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Російські війська сьогодні, 27 травня, знову атакували південні регіони України, зокрема Миколаївщину.  В результаті обстрілів постраждало двоє людей.

Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім

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Стан постраждалих

Очільник ОВА Кім підтвердив, що російські війська поцілили у автомийку самообслуговування у місті Снігурівка. Внаслідок удару поранені двоє людей, серед яких дівчина, яка перебуває у важкому стані.

Внаслідок обстрілів Миколаївщини є поранені, — ОВА - фото 1
Допис Віталія Кіма. Фото: скриншот

Атака на Миколаївщину 27 травня 

Близько 14:00 очільник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта повідомив про вибух у місті.

Вибух у Миколаївській області
Допис про вибух на Миколаєвщині. Фото: скриншот


На місці влучання виникла пожежа, яку ліквідовують надзвичайники ДСНС. Голова Баштанської РВА Владислав Дмитрів повідомив про оперативну роботу рятувальників.

Пожежа на автомийці
Виникла пожежа на місці прильоту. Фото: скриншот.

Ворожі обстріли півдня України

Раніше ми писали, що по південних регіонах України ворог знов запускав хвилі ударних дронів у ніч проти 10 травня, ціливши в об'єкти критичної інфраструктури. Проте Сили протиповітряної оборони прицільно відпрацювали по ворожих БпЛА — 100% з них  було збито

Також ми повідомляли, що російські окупанти минулого тижня завдали удару по цивільній інфраструктурі Одеської області. Внаслідок обстрілу спалахнула масштабна пожежа на площі 8 000 квадратних метрів.

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