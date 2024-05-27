Внаслідок обстрілів Миколаївщини є поранені, — ОВА
Російські війська сьогодні, 27 травня, знову атакували південні регіони України, зокрема Миколаївщину. В результаті обстрілів постраждало двоє людей.
Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Стан постраждалих
Очільник ОВА Кім підтвердив, що російські війська поцілили у автомийку самообслуговування у місті Снігурівка. Внаслідок удару поранені двоє людей, серед яких дівчина, яка перебуває у важкому стані.
Атака на Миколаївщину 27 травня
Близько 14:00 очільник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта повідомив про вибух у місті.
На місці влучання виникла пожежа, яку ліквідовують надзвичайники ДСНС. Голова Баштанської РВА Владислав Дмитрів повідомив про оперативну роботу рятувальників.
Ворожі обстріли півдня України
Раніше ми писали, що по південних регіонах України ворог знов запускав хвилі ударних дронів у ніч проти 10 травня, ціливши в об'єкти критичної інфраструктури. Проте Сили протиповітряної оборони прицільно відпрацювали по ворожих БпЛА — 100% з них було збито
Також ми повідомляли, що російські окупанти минулого тижня завдали удару по цивільній інфраструктурі Одеської області. Внаслідок обстрілу спалахнула масштабна пожежа на площі 8 000 квадратних метрів.
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