Внаслідок обстрілів Миколаївщини є поранені, — ОВА

Є постраждалі внаслідок ракетного удару по Миколаївщині. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські війська сьогодні, 27 травня, знову атакували південні регіони України, зокрема Миколаївщину. В результаті обстрілів постраждало двоє людей.

Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Стан постраждалих

Очільник ОВА Кім підтвердив, що російські війська поцілили у автомийку самообслуговування у місті Снігурівка. Внаслідок удару поранені двоє людей, серед яких дівчина, яка перебуває у важкому стані.

Допис Віталія Кіма. Фото: скриншот

Атака на Миколаївщину 27 травня

Близько 14:00 очільник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта повідомив про вибух у місті.

Допис про вибух на Миколаєвщині. Фото: скриншот



На місці влучання виникла пожежа, яку ліквідовують надзвичайники ДСНС. Голова Баштанської РВА Владислав Дмитрів повідомив про оперативну роботу рятувальників.

Виникла пожежа на місці прильоту. Фото: скриншот.

Ворожі обстріли півдня України

Раніше ми писали, що по південних регіонах України ворог знов запускав хвилі ударних дронів у ніч проти 10 травня, ціливши в об'єкти критичної інфраструктури. Проте Сили протиповітряної оборони прицільно відпрацювали по ворожих БпЛА — 100% з них було збито

Також ми повідомляли, що російські окупанти минулого тижня завдали удару по цивільній інфраструктурі Одеської області. Внаслідок обстрілу спалахнула масштабна пожежа на площі 8 000 квадратних метрів.