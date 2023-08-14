В результате обстрела Одессы пострадали четыре медучреждения (фото)
В результате обследования поврежденных зданий в городе, коммунальные службы обнаружили повреждения в 4 медицинских учреждениях. Среди них получил повреждения роддом.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
Повреждены медучреждения в Одессе
Взрывная волна привела к разрушению окон, дверей и кровель. Коммунальщики продолжают обследовать город и список поврежденных зданий растет почти каждый час.
Напомним, атака привела к значительным разрушениям в городе. Зафиксировано повреждение 203 домов. Также пострадали 8 учебных заведений, 6 из них расположены в Приморском районе — это центр города. И один — в Хаджибейском районе. Также пострадали заведения дошкольного образования, детские сады, центры развития, общежитие в котором пожар.