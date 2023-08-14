В результате обстрела Одессы пострадали четыре медучреждения (фото)

Повреждены помещения больницы в Одессе. Фото: Одесский городской совет

В результате обследования поврежденных зданий в городе, коммунальные службы обнаружили повреждения в 4 медицинских учреждениях. Среди них получил повреждения роддом.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Взрывная волна привела к разрушению окон, дверей и кровель. Коммунальщики продолжают обследовать город и список поврежденных зданий растет почти каждый час.

В медучреждениях выбило окна. Фото: Одесский городской совет

В результате взрывной волны в кабинетах врачей повреждена мебель. Фото: Одесский городской совет

В дверях выбило замки. Фото: Одесский городской совет

Разрушен потолок в больнице. Фото: Одесский городской совет

Напомним, атака привела к значительным разрушениям в городе. Зафиксировано повреждение 203 домов. Также пострадали 8 учебных заведений, 6 из них расположены в Приморском районе — это центр города. И один — в Хаджибейском районе. Также пострадали заведения дошкольного образования, детские сады, центры развития, общежитие в котором пожар.