Внаслідок обстрілу Одеси постраждало чотири медзаклади (фото)
Внаслідок обстеження пошкоджених будівель у місті, комунальні служби виявили пошкодження в 4 медичних установах. Серед них зазнав пошкоджень пологовий будинок.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
Пошкоджені медзаклади в Одесі
Вибухова хвиля призвела до руйнування вікон, дверей та покрівель. Комунальники продовжують обстежувати місто й список пошкоджених будівель зростає чи не щогодини.
Нагадаємо, атака призвела до значних руйнувань у місті. Зафіксовано пошкодження 203 будинків. Також постраждало 8 закладів освіти, 6 із них розташовані в Приморському районі — це центр міста. Та один — у Хаджибейському районі. Також постраждали заклади дошкільної освіти, дитячі садочки, центри розвитку, гуртожиток в якому була пожежа.