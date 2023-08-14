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Внаслідок обстрілу Одеси постраждало чотири медзаклади (фото)

14 серпня 2023 14:46
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Внаслідок обстрілу Одеси постраждало чотири медзаклади (фото)
Пошкоджене приміщення лікарні в Одесі. Фото: Одеська міська рада
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Внаслідок обстеження пошкоджених будівель у місті, комунальні служби виявили пошкодження в 4 медичних установах. Серед них зазнав пошкоджень пологовий будинок.

Про це повідомляє Одеська міська рада. 

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Вибухова хвиля призвела до руйнування вікон, дверей та покрівель. Комунальники продовжують обстежувати місто й список пошкоджених будівель зростає чи не щогодини. 

В медзакладах повибивало вікна. Фото: Одеська міська рада
В медзакладах повибивало вікна. Фото: Одеська міська рада
Внаслідок вибухової хвилі в кабінетах лікарів пошкоджено меблі. Фото: Одеська міська рада
Внаслідок вибухової хвилі в кабінетах лікарів пошкоджено меблі. Фото: Одеська міська рада
У дверях повибивало замки. Фото: Одеська міська рада
У дверях повибивало замки. Фото: Одеська міська рада
Зруйнована стеля в лікарні. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, атака призвела до значних руйнувань у місті. Зафіксовано пошкодження 203 будинків. Також постраждало 8 закладів освіти, 6 із них розташовані в Приморському районі — це центр міста. Та один — у Хаджибейському районі. Також постраждали заклади дошкільної освіти, дитячі садочки, центри розвитку, гуртожиток в якому була пожежа.

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