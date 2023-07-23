Россияне снова атаковали ракетами Одесщину

Вылет ракеты "Оникс". Фото: росСМИ

Сегодня, 23 июля, Одесская область в очередной раз была атакована врагом по авиации и кораблям. В небе над регионом силам ПВО удалось уничтожить 9 ракет, однако, к сожалению, есть и попадание.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных Сил ВС Украины.

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Чем атаковали Одесщину

За эту ночь оккупанты применили всего 19 ракет разных типов:

5 крылатых "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);

3 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 – пуски осуществлялись с самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря);

4 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" — предположительно с подводной лодки (акватория Черного моря);

5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" (Крым);

2 баллистические ракеты "Искандер-М" (Крым).

Что удалось уничтожить

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожено 9 воздушных целей:

4 крылатые ракеты морского базирования "Калибр";

5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К".

Напомним, в результате вражеской атаки был поврежден Спасо-Преображенский собор. Сообщается, что в соборе выбило окна, серьезно пострадало его убранство. Также сообщается, что в храме уничтожен алтарь.