Россияне снова атаковали ракетами Одесщину

Ночью над Одесчиной уничтожили 9 вражеских ракет
Сегодня, 23 июля, Одесская область в очередной раз была атакована врагом по авиации и кораблям. В небе над регионом силам ПВО удалось уничтожить 9 ракет, однако, к сожалению, есть и попадание.
Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных Сил ВС Украины.
Военные отмечают, что террором Одессы россияне хотят возобновить действие зерновой сделки на исходных для них условиях.
Чем атаковали Одесщину
За эту ночь оккупанты применили всего 19 ракет разных типов:
- 5 крылатых "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);
- 3 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 – пуски осуществлялись с самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря);
- 4 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" — предположительно с подводной лодки (акватория Черного моря);
- 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" (Крым);
- 2 баллистические ракеты "Искандер-М" (Крым).
Что удалось уничтожить
В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил уничтожено 9 воздушных целей:
- 4 крылатые ракеты морского базирования "Калибр";
- 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К".
Напомним, в результате вражеской атаки был поврежден Спасо-Преображенский собор. Сообщается, что в соборе выбило окна, серьезно пострадало его убранство. Также сообщается, что в храме уничтожен алтарь.