Росіяни знову атакували ракетами Одещину

Виліт ракети "Онікс". Фото: росЗМІ

Сьогодні, 23 липня, Одеська область вкотре була атакована ворогом з авіації та кораблів. В небі над регіоном силам ППО вдалося знищити 9 ракет, проте, на жаль, є й влучання.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних Сил ЗС України.

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Чим атакували Одещину

За цю ніч окупанти застосували всього 19 ракет різних типів:

5 крилатих "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим);

3 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря);

4 крилаті ракети морського базування "Калібр" — імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря);

5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" (Крим);

2 балістичні ракети "Іскандер-М" (Крим).

Що вдалося знищити

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 9 повітряних цілей:

4 крилаті ракети морського базування "Калібр";

5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К".

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки був пошкоджений Спасо-Преображенський собор. Повідомляється, що у соборі повибивало вікна, серйозно постраждало його оздоблення. Також повідомляється, що у храмі знищено вівтар.