Росіяни знову атакували ракетами Одещину

Вночі над Одещиною знищили 9 ворожих ракет
Сьогодні, 23 липня, Одеська область вкотре була атакована ворогом з авіації та кораблів. В небі над регіоном силам ППО вдалося знищити 9 ракет, проте, на жаль, є й влучання.
Про це повідомили у пресслужбі Повітряних Сил ЗС України.
Військові зазначають, що терором Одеси росіяни хочуть відновити дію зернової угоди на вихідних для них умовах.
Чим атакували Одещину
За цю ніч окупанти застосували всього 19 ракет різних типів:
- 5 крилатих "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим);
- 3 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря);
- 4 крилаті ракети морського базування "Калібр" — імовірно з підводного човна (акваторія Чорного моря);
- 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" (Крим);
- 2 балістичні ракети "Іскандер-М" (Крим).
Що вдалося знищити
В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 9 повітряних цілей:
- 4 крилаті ракети морського базування "Калібр";
- 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К".
Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки був пошкоджений Спасо-Преображенський собор. Повідомляється, що у соборі повибивало вікна, серйозно постраждало його оздоблення. Також повідомляється, що у храмі знищено вівтар.