Ночью уничтожены 4 дрона врага — детали работы ПВО на юге

Работа сил ПВО. Фото: Генштаб

Сегодня ночью во время очередной атаки по югу Украины российские оккупанты выпустили в направлении Одесчины и Николаевщины разведывательные и ударные дроны. Цели были сбиты силами противовоздушной обороны.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушного командования "Юг".

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Работа сил ПВО

В результате работы всего было сбито четыре БПЛА россиян. В ведомстве отметили, что два дрона были выпущены по Николаевской области, а еще два — по Одесской области.

"Ночью 17 мая 2024 года противовоздушной обороной юга Украины уничтожены 2 вражеских ударных БпЛА "Shahed-136/131" — по одному в Николаевской и Одесской области. Еще 2 разведывательные БпЛА уничтожены утром — "Орлан-10" в Одесской области и "Supercam" ", — говорится в сообщении.

Итоги работы сил ПВО 17 мая. Фото: Воздушное командование "Юг"

Дроновая разведка россиян

Напомним, что ночью против 17 мая россияне запустили 20 ударных БпЛА из районов Приморско-Ахтарска и Курска в России. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 20 вражеских беспилотников в разных регионах Украины.



Мы также писали, что на территории Одесской области силы ПВО регулярно сбивают как ударные, так и разведывательные дроны противника. По информации военных, всего по югу в сутки может быть более 100 вылетов вражеских разведчиков.

Добавим, что украинские военные удерживают контроль над возвращенной территорией острова Нестрига Херсонской области. Однако из-за особенностей его местности и расположения он до сих пор является целью оккупантов, которые не останавливаются в попытках захватить остров снова.