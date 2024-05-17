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Вночі знищено чотири дрони ворога — деталі роботи ППО на півдні

17 травня 2024 10:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Вночі знищено чотири дрони ворога — деталі роботи ППО на півдні
Робота сил ППО. Фото: Генштаб
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні вночі під час чергової атаки по півдню України російські окупанти випустили у напрямку Одещини та Миколаївщини розвідувальні та ударні дрони. Цілі були збиті силами Протиповітряної оборони.

Про це повідомляє пресслужба Повітряного командування "Південь".

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В результаті роботи усього було збито чотири БпЛА росіян. У відомстві зазначили, що два дрони були випущені по Миколаївській області, а ще два — по Одеській..

"Уночі 17 травня 2024 року протиповітряною обороною півдня України знищено 2 ворожих ударних БпЛА Shahed-136/131 — по одному на Миколаївщині та Одещині. Ще 2 розвідувальні БпЛА знищено зранку — "Орлан-10" на Одещині та Supercam на Миколаївщині", — йдеться у повідомленні.

Робота сил ППО на півдні вночі проти 17 травня: збито 4 дрони
Результати роботи сил ППО 17 травня. Фото: Повітряне командування "Південь"

Дронова розвідка росіян

Нагадаємо, що загалом вночі проти 17 травня росіяни запустили 20 ударних БпЛА із районів Приморсько-Ахтарська та Курська у Росії. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 20 ворожих безпілотників у різних регіонах України. 

Ми також писали, що на території Одещини сили ППО регулярно збивають як ударні, так і розвідувальні дрони противника. За інформацією військових, загалом по півдню за добу може бути більше ніж 100 вильотів ворожих розвідників.

Додамо, що українські військові утримують контроль над поверненою територією острова Нестрига, що на Херсонщині. Проте через особливості його місцевості та розташування він досі є ціллю окупантів, які не зупиняються у спробах захопити острів знову.

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Новини Одеси
ППО
дрон Шахід-136
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