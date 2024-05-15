Водяные архитекторы — как буйволы создают экосистему в заповеднике Одесской области

Водяные буйволицы завезены в Одесскую область. Фото: Rewilding Ukraine

На остров Ермаков в Дунайском биосферном заповеднике Одесской области привезли шесть водяных буйволиц. Животные прибыли в южный регион из Закарпатья и присоединятся к существующему стаду.

Об этом сообщили в пресс-службе общественной организации Rewilding Ukraine.

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Буйволицы приехали в Одесскую область из Закарпатья из долины реки Тиса — там их собрал с местных ферм и занимался ими эколог и активист из Германии Мишель Якоби. У животных ежегодно рождаются малыши, поэтому таким образом природа Украины будет пополняться новыми жителями и дальше.

Новые буйволицы присоединятся к стаду. Фото: Rewilding Ukraine

Буйволы — ландшафтные дизайнеры

Буйволы роют почву, оставляют помет, создают лужи, что дает простор для существования многим насекомым, земноводным и другим животным. В своем меху и пищеварительной системе они переносят семена более 200 видов растений.

"Эти животные являются настоящими архитекторами ландшафта! Хорошо приспособлены к влажным условиям и жесткой растительности, рацион водяных буйволов содержит даже молодой тростник. Они поддерживают луга и проливы, прореживают кусты, питаются даже инвазивными видами, такими как аморфа", — говорит Алексей Пудов. по перевозке животных Rewilding Ukraine.

Древние гости Одесского региона

Именно на острове Ермаков в Одесской области водяные буйволы поселились в 2019 году в рамках программы ревайлдинга. Однако в этих краях животные жили еще задолго до того.

"50 лет назад водяные буйволы населяли всю дельту Дуная, и их возвращение в регион знаменует важную веху. В будущем это стадо будет служить "банком" буйволов для их расселения на другие территории дельты", — написали в организации.

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