Водяні архітектори — як буйволи створюють екосистему у заповіднику на Одещині

Водяні буйволиці завезені на Одещину. Фото: Rewilding Ukraine

На острів Єрмаков у Дунайському біосферному заповіднику, що на Одещині, привезли шість водяних буйволиць. Тварини прибули до південного регіону із Закарпаття та доєднаються до існуючого стада.

Про це повідомили у пресслужбі громадської організації Rewilding Ukraine.

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Буйволиці приїхали до Одещини із Закарпаття з долини річки Тиса — там їх зібрав з місцевих ферм та опікувався ними еколог і активіст з Німеччини Мішель Якобі. У тварин щорічно народжуються малюки, тож таким чином природа України буде поповнюватись новими мешканцями й надалі.

Нові буйволиці доєднаються до стада. Фото: Rewilding Ukraine

Буйволи — ландшафтні дизайнери

Буйволи риють ґрунт, залишають послід, створюють калюжі, що дає простір для існування багатьом комахам, земноводним та іншим тваринам. У своєму хутрі та в травній системі вони переносять насіння понад 200 видів рослин.

"Ці тварини є справжніми архітекторами ландшафту! Добре пристосовані до вологих умов і жорсткої рослинності, раціон водяних буйволів містить навіть молодий очерет. Вони підтримують луки та протоки, проріджують кущі, харчуються навіть інвазивними видами, такими як аморфа", – каже Олексій Пудовкін, фахівець з питань перевезення тварин Rewilding Ukraine.

Давні гості Одеського регіону

Саме на острові Єрмаков на Одещині водяні буйволи оселились у 2019 році в рамках програми ревайлдингу. Проте у цих краях тварини мешкали ще задовго до того.

"50 років тому водяні буйволи населяли всю дельту Дунаю, і їхнє повернення в регіон знаменує важливу віху. В майбутньому це стадо слугуватиме "банком" буйволів для їх розселення на інші території дельти", — написали в організації.

Більше про тварин на Одещині

Ми повідомляли, що на острові Єрмаків, що в дельті Дунаю з’явилася ще одна гніздова платформа. Її установили для підтримки розмноження кучерявого пелікана.

Ми також писали, що в Одеському зоопарку сталася радісна подія: пугачі, що є частиною унікальної колекції зоопарку, нарешті розширили свою родину. Пташенята народились маленькими, але завдяки турботі вже готові до своїх самостійних перших польотів.