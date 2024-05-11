Она возвращается, — Гончаренко сообщил о новой должности Гуменюк

Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Нардеп от Одесчины Алексей Гончаренко сообщил, что эксспикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк получила новую должность в оперативном командовании. Она и дальше будет заниматься коммуникацией.

Об этом народный депутат написал в своем Telegram-канале сегодня, 11 мая.

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Сообщение Алексея Гончаренко. Фото: скриншот

Сообщение Гончаренко

Отметим, что сначала нардеп написал, что Наталья Гуменюк будет работать в ОК "Север". Однако впоследствии он уточнил, что она все же возвращается в ОК "Юг", но пока непонятно, на какую именно должность.

"Она — возвращается. А вы уже думали, что у нас будет хорошая коммуникационная политика. Нет. Так не будет. Наталья будет либо председателем, либо замом по коммуникациям", — написал Алексей Гончаренко.

Сообщение Алексея Гончаренко. Фото: скриншот

Увольнение Натальи Гуменюк

Напомним, в Силах обороны юга решили провести ротационные мероприятия по поводу спикера Натальи Гуменюк, занимавшей должность спикера с 2022 года. 19 апреля было принято решение исключить ее из этой группировки войск.

Сообщение Генштаба об увольнении Гуменюк. Фото: скриншот

Назначение Плетенчука

Впоследствии на ее место назначили Дмитрия Плетенчука. Правда, немного на другую должность, а именно — начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины. До указанного назначения военный был представителем ВМС Украины. Свою карьеру Дмитрий Плетенчук начал как пресс-офицер 406-й ОАБр КМП ВМС ВС Украины в июле 2016 года, а с февраля 2019-го был пресс-офицером Оперативно-тактической группировки "Восток". Также работал начальником прессслужбы тактической группы "Гром", с февраля по ноябрь 2022 года был пресс-офицером Николаевской ОВА.