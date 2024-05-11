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Вона повертається, — Гончаренко повідомив про нову посаду Гуменюк

11 травня 2024 15:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Вона повертається, — Гончаренко повідомив про нову посаду Гуменюк
Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Нардеп від Одещини Олексій Гончаренко повідомив, що ексречниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк отримала нову посаду в оперативному командуванні. Вона й надалі буде займатися комунікацією. 

Про це народний депутат написав у своєму Telegram-каналі сьогодні, 11 травня.

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Повідомлення Олексія Гончаренко. Фото: скриншот

Повідомлення Гончаренко

Зазначимо, спочатку нардеп написав, що Наталя Гуменюк буде працювати в ОК "Північ". Проте згодом, він уточнив, що вона все ж таки повертається в ОК "Південь", але поки незрозуміло, на яку саме посаду. 

"Вона — повертається. А ви вже думали, що у нас буде гарна комунікаційна політика. Ні. Так не буде. Пані Наталя буде або головою, або замом з комунікацій", — написав Олексій Гончаренко.

Вона повертається, — Гончаренко повідомив про нову посаду Гуменюк - фото 2
Повідомлення Олексія Гончаренко. Фото: скриншот

Звільнення Наталі Гуменюк

Нагадаємо, у Силах оборони півдня вирішили провести ротаційні заходи щодо спікерки Наталі Гуменюк, яка обіймала посаду речниці з 2022 року. 19 квітня було ухвалено рішення виключити її з цього угруповання військ.

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Повідомлення Генштабу про звільнення Гуменюк. Фото: скриншот

Призначення Плетенчука

Згодом на її місце призначили Дмитра Плетенчука. Щоправда, трохи на іншу посаду, а саме — Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України. До вказаного призначення військовий був речником ВМС України. Свою кар'єру Дмитро Плетенчук почав як пресофіцер 406-ї ОАБр КМП ВМС ЗС України у липні 2016 року, а з лютого 2019-го був пресофіцером Оперативно-тактичного угрупування "Схід". Також працював начальником пресслужби тактичної групи "Грім", з лютого по листопад 2022 року був пресофіцером Миколаївської ОВА.

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Новини Одеси
Наталія Гуменюк
Дмитро Плетенчук

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