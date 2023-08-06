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Они просто террористы, терроризирующие нашу страну, — Гуменюк об обстрелах россиян

6 августа 2023 13:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Гуменюк прокомментировала ночную атаку россиян
Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Россияне довольно долго готовили массированную атаку, которая началась вчера вечером и продолжилась ночью. Они накапливали арсенал несколько месяцев и сменили тактику на комбинированную.

Об этом сообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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По ее словам, россияне таким образом могли "поздравить" воздушные силы с профессиональным праздником.

"Они (россияне. — Ред.) посвятили этот удар Дню Воздушных сил, поскольку основные удары пришлись на соответствующую инфраструктуру", — сказала Гуменюк.

Также спикер "Юга" считает, что комбинированная атака могла быть реакцией на деятельность мирового сообщества. Им не нравится, когда что-то решается без них, и демонстрируют силу там, где могут.

"Они часто прибегают к таким атакам именно во время активности мировых лидеров. Мы понимали, что ночная атака будет мощной, поскольку количество оружия наращивалось очень постепенно. Именно поэтому использовалась и стратегическая, и тактическая авиация. Также были привлечены ракетоносители в Черном море", — добавляет военная.

Отметим, что Вооруженные силы не привязывают эти удары к так называемым "жестам ответа", ведь украинцы не впервые страдают от таких действий оккупантов.

"Они просто террористы, терроризирующие нашу страну", — констатирует Гуменюк.

Напомним, после ночной комбинированной атаки на Украину россияне увеличили количество кораблей в Черном море. В настоящее время на боевом дежурстве находится подводный ракетоноситель.

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