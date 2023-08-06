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Вони просто терористи, які тероризують нашу країну, — Гуменюк про обстріли росіян

6 серпня 2023 13:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Гуменюк прокоментувала нічну атаку росіян
Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Росіяни досить довго готували масовану атаку, яка розпочалася вчора ввечері та продовжилася вночі. Вони накопичували арсенал декілька місяців і змінили тактику на комбіновану.

Про це повідомила очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в етері телемарафону

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За її словами, росіяни таким чином могли "привітати" Повітряні сили з професійним святом.

"Вони (росіяни. — Ред.) присвятили цей удар Дню Повітряних сил, оскільки основні удари прийшлися на відповідну інфраструктуру", — сказала Гуменюк. 

Також речниця "Півдня" вважає, що комбінована атака могла бути реакцією на діяльність світової спільноти. Їм не подобається, коли щось вирішується без них, того й демонструють силу там, де можуть. 

"Вони часто вдаються до таких атак саме під час активності світових лідерів. Ми розуміли, що нічна атака буде потужною, оскільки кількість зброї нарощувалася дуже поступово. Саме тому використовувалася і стратегічна, і тактична авіація. Також були залучені ракетоносії у Чорному морі", — додає військова. 

Зазначимо, що Збройні сили не прив'язують ці удари до так званих "жестів відповіді", адже українці не вперше потерпають від таких дій окупантів.

"Вони просто терористи, які тероризують нашу країну", — констатує Гуменюк.

Нагадаємо, після нічної комбінованої атаки на Україну росіяни збільшили кількість кораблів у Чорному морі. Наразі на бойовому чергуванні перебуває підводний ракетоносій.

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