Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Враг атаковал Одессу в новогоднюю ночь — что известно о последствиях попаданий arrow

Враг атаковал Одессу в новогоднюю ночь — что известно о последствиях попаданий

1 января 2024 15:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Враг атаковал Одессу в новогоднюю ночь — что известно о последствиях попаданий
Дом, в который попал дрон. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В новогоднюю ночь враг совершил массированную атаку на Одессу, в которой пострадали люди. Появились подробности относительно пострадавших от обломков российских дронов.

Об этом Новини.LIVE узнали от местных жителей.

Читайте также:

Больше всего пострадал Пересыпский район

По словам жительницы многоэтажки, она с семьей на момент взрыва находилась в коридоре квартиры, после чего сразу пошла к укрытию.

"При взрыве мы уже стояли в коридоре. Затем поднялась вся пыль и мы увидели взрыв. После этого сразу выбежали из квартиры", — сказала горожанка.

Пострадал соседний дом. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, при атаке погиб молодой парень, который в момент попадания находился на балконе.

Последствия попадания дрона. Фото: Новини.LIVE

Спаслись у друзей

Еще одними жертвами агрессии оккупантов стала семья горожан, которая на момент попадания в их квартиру праздновала Новый год у своих друзей в другом районе города.

"Нам повезло, потому что мы Новый год встречали у друзей, а в 23:45 позвонили соседи и все рассказали. Больше разрушений в кухне, а в комнатах только выбило окна", — добавил одессит.

Выбитые окна в доме. Фото: Новини.LIVE
Обломки стекла во дворе. Фото: Новини.LIVE

Также сильные разрушения понес и частный сектор, где вражеские БпЛА упали на жилые дома.

"У меня сильно пострадал муж, сейчас лежит в реанимации. Он во время тревоги выбежал за собакой на улицу и раздался взрыв. Собака сразу погибла", — отметила одесситка.

Подробности попадания в Приморском районе

Следует добавить, что появилась информация относительно жительницы квартиры в многоэтажке, куда попал обломок дрона с боевой частью. В помещении продолжают работать пиротехники, а саму горожанку направили в больницу с 20% ожогов тела.

Попадание обломков в дом.Фото: Новини.LIVE

Напомним, правоохранители начали расследование по факту массированного дронового удара по Одессе в новогоднюю ночь. Известно, что в городе от попадания БпЛА и обломков пострадали пять жилых домов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме