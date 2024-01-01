Враг атаковал Одессу в новогоднюю ночь — что известно о последствиях попаданий

Дом, в который попал дрон. Фото: Новини.LIVE

В новогоднюю ночь враг совершил массированную атаку на Одессу, в которой пострадали люди. Появились подробности относительно пострадавших от обломков российских дронов.

Об этом Новини.LIVE узнали от местных жителей.

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По словам жительницы многоэтажки, она с семьей на момент взрыва находилась в коридоре квартиры, после чего сразу пошла к укрытию.

"При взрыве мы уже стояли в коридоре. Затем поднялась вся пыль и мы увидели взрыв. После этого сразу выбежали из квартиры", — сказала горожанка.

Пострадал соседний дом. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, при атаке погиб молодой парень, который в момент попадания находился на балконе.

Последствия попадания дрона. Фото: Новини.LIVE

Спаслись у друзей

Еще одними жертвами агрессии оккупантов стала семья горожан, которая на момент попадания в их квартиру праздновала Новый год у своих друзей в другом районе города.

"Нам повезло, потому что мы Новый год встречали у друзей, а в 23:45 позвонили соседи и все рассказали. Больше разрушений в кухне, а в комнатах только выбило окна", — добавил одессит.

Выбитые окна в доме. Фото: Новини.LIVE

Обломки стекла во дворе. Фото: Новини.LIVE

Также сильные разрушения понес и частный сектор, где вражеские БпЛА упали на жилые дома.

"У меня сильно пострадал муж, сейчас лежит в реанимации. Он во время тревоги выбежал за собакой на улицу и раздался взрыв. Собака сразу погибла", — отметила одесситка.

Подробности попадания в Приморском районе

Следует добавить, что появилась информация относительно жительницы квартиры в многоэтажке, куда попал обломок дрона с боевой частью. В помещении продолжают работать пиротехники, а саму горожанку направили в больницу с 20% ожогов тела.

Попадание обломков в дом.Фото: Новини.LIVE

Напомним, правоохранители начали расследование по факту массированного дронового удара по Одессе в новогоднюю ночь. Известно, что в городе от попадания БпЛА и обломков пострадали пять жилых домов.