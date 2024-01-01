Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ворог атакував Одесу у новорічну ніч — що відомо про наслідки влучань arrow

Ворог атакував Одесу у новорічну ніч — що відомо про наслідки влучань

1 січня 2024 15:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ворог атакував Одесу у новорічну ніч — що відомо про наслідки влучань
Будинок, у який влучив дрон. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У новорічну ніч ворог вчинив масовану атаку на Одесу, у якій постраждали люди. Наразі зʼявилися подробиці щодо постраждалих від уламків російських дронів. 

Про це Новини.LIVE дізналися від місцевих мешканців. 

Читайте також:

Найбільше постраждав Пересипський район

За словами мешканки багатоповерхівки, вона з родиною на момент вибуху перебувала в коридорі квартири, після чого одразу пішла до укриття.

"Під час вибуху ми вже стояли у коридорі. Потім піднялася вся пилюка і ми побачили вибух. Після цього одразу вибігли з квартири", — сказала містянка. 

Постраждав сусідній будинок. Фото: Новини.LIVE

Крім того, під час атаки загинув молодий хлопець, який в момент влучання перебував на балконі. 

Наслідки влучання дрона. Фото: Новини.LIVE

Врятувалися у друзів

Ще одними жертвами агресії окупантів стала родина містян, яка на момент влучання у їхню квартиру святкувала Новий рік у своїх друзів в іншому районі міста.

"Нам пощастило, бо ми Новий рік зустрічали у друзів, а о 23:45 подзвонили сусіди і все розповіли. Найбільше руйнувань у кухні, а у кімнатах лише вибило вікна", — додав одесит.

Вибиті вікна у будинку. Фото: Новини.LIVE
Уламки скла на подвірʼї. Фото: Новини.LIVE

Також сильних руйнувань зазнав й приватний сектор, де ворожі БпЛА впали на житлові будинки. 

"У мене сильно постраждав чоловік, зараз лежить в реанімації. Він під час тривоги вибіг за собакою на вулицю і пролунав вибух. Собака одразу загинув", — зазначила одеситка. 

Подробиці влучання у Приморському районі

Слід додати, що зʼявилася інформація щодо мешканки квартири у багатоповерхівці, куди влучив уламок дрона з бойовою частиною. У помешканні продовжують працювати піротехніки, а саму містянку направили до лікарні з 20% опіків тіла. 

Влучання уламків у будинок. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, правоохоронці розпочали розслідування за фактом масованого дронового удару по Одесі у новорічну ніч. Наразі відомо, що у місті від влучання БпЛА та уламків постраждало пʼять житлових будинків. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі