Ворог атакував Одесу у новорічну ніч — що відомо про наслідки влучань

Будинок, у який влучив дрон. Фото: Новини.LIVE

У новорічну ніч ворог вчинив масовану атаку на Одесу, у якій постраждали люди. Наразі зʼявилися подробиці щодо постраждалих від уламків російських дронів.

Про це Новини.LIVE дізналися від місцевих мешканців.

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За словами мешканки багатоповерхівки, вона з родиною на момент вибуху перебувала в коридорі квартири, після чого одразу пішла до укриття.

"Під час вибуху ми вже стояли у коридорі. Потім піднялася вся пилюка і ми побачили вибух. Після цього одразу вибігли з квартири", — сказала містянка.

Постраждав сусідній будинок. Фото: Новини.LIVE

Крім того, під час атаки загинув молодий хлопець, який в момент влучання перебував на балконі.

Наслідки влучання дрона. Фото: Новини.LIVE

Врятувалися у друзів

Ще одними жертвами агресії окупантів стала родина містян, яка на момент влучання у їхню квартиру святкувала Новий рік у своїх друзів в іншому районі міста.

"Нам пощастило, бо ми Новий рік зустрічали у друзів, а о 23:45 подзвонили сусіди і все розповіли. Найбільше руйнувань у кухні, а у кімнатах лише вибило вікна", — додав одесит.

Вибиті вікна у будинку. Фото: Новини.LIVE

Уламки скла на подвірʼї. Фото: Новини.LIVE

Також сильних руйнувань зазнав й приватний сектор, де ворожі БпЛА впали на житлові будинки.

"У мене сильно постраждав чоловік, зараз лежить в реанімації. Він під час тривоги вибіг за собакою на вулицю і пролунав вибух. Собака одразу загинув", — зазначила одеситка.

Подробиці влучання у Приморському районі

Слід додати, що зʼявилася інформація щодо мешканки квартири у багатоповерхівці, куди влучив уламок дрона з бойовою частиною. У помешканні продовжують працювати піротехніки, а саму містянку направили до лікарні з 20% опіків тіла.

Влучання уламків у будинок. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, правоохоронці розпочали розслідування за фактом масованого дронового удару по Одесі у новорічну ніч. Наразі відомо, що у місті від влучання БпЛА та уламків постраждало пʼять житлових будинків.