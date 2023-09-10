Враг пытается запугать гражданские суда в Черном море

Остров Змеиный. Фото: Радио Свобода

После возобновления действия гуманитарных коридоров россияне пытаются найти новые пути влияния на Украину и западных партнеров. Враг выбрал тактику запугивания гражданских судов, отправляющихся из портов Большой Одессы, обстреливая остров Змеиный.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Читайте также:

По ее словам, Россия активизировала тактическую авиацию, в том числе в направлении острова Змеиный. Так враг реагирует на возобновление судоходства из украинских портов.

"Время от времени сбрасывают там (на острове Змеиный. — Ред.) управляемые авиабомбы. Это все продолжение давления на гражданское судоходство, потому что предложенный Украиной все-таки функционирующий гуманитарный коридор и четыре судна уже им воспользовались, враг пытается терроризировать, убеждая судовладельцев, что это опасный путь. Поэтому есть угроза с воздуха" , — сказала спикер "Юга".

Также, по словам военной, наличие вражеской авиации над акваторией Черного моря может свидетельствовать как раз и о сборе разведданных.

Напомним, Украина примет участие в совместных учениях США и Румынии Sea Breeze 23.3. Страны-члены НАТО будут отрабатывать противоминные меры безопасности в Черном море и дельте Дуная.

Также мы писали, что после массированных дроновых атак на юг Одесской области оккупанты взяли определенную оперативную паузу для пополнения запасов. Также это может свидетельствовать о подготовке масштабных обстрелов после разведки дислокации украинских сил ПВО.