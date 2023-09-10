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Ворог намагається залякати цивільні судна у Чорному морі, — Гуменюк

10 вересня 2023 10:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ворог намагається залякати цивільні судна у Чорному морі
Острів Зміїний. Фото: Радіо Свобода
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Після відновлення дії гуманітарних коридорів, росіяни намагаються знайти нові шляхи впливу на Україну та західних партнерів. Наразі ворог обрав тактику залякування цивільних суден, які вирушають з портів Великої Одеси, обстрілюючи острів Зміїний.

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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За її словами, Росія активізувала тактичну авіацію, зокрема в напрямку острова Зміїний. Так ворог реагує на відновлення судноплавства з українських портів.   

"Час від часу скидають там (на острові Зміїний. — Ред.) керовані авіабомби. Це все продовження тиску на цивільне судноплавство, тому що запропонований Україною гуманітарний коридор, який все-таки функціонує, і чотири судна вже ним скористалися, ворог намагаєтья тероризувати, переконуючи судновласників, що це небезпечний шлях. Тому є загроза з повітря", — сказала речниця "Півдня".

Також за словами військової, наявність ворожої авіації над акваторією Чорного моря може свідчити якраз і про збір розвідданих.

Нагадаємо, Україна візьме участь у спільних навчаннях США та Румунії Sea Breeze 23.3. Країни-члени НАТО відпрацьовуватимуть протимінні заходи безпеки у Чорному морі та дельті Дунаю.

Також ми писали, що Після масованих дронових атак на південь Одеської області окупанти взяли певну оперативну паузу для поповнення запасів. Також це може свідчити про підготовку масштабних обстрілів після розвідування дислокації українських сил ППО.

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