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Враг нарастил количество ракетоносителей и не отказался от ракетных атак, — Гуменюк

10 мая 2023 13:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Враг нарастил количество ракетоносителей и не отказался от ракетных атак, — Гуменюк
Корабли РФ в Черном море. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Оккупанты продолжают держать в Черном море 17 кораблей. Среди них есть и снаряженные ракетоносители. Следовательно, не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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В Черном море на боевом дежурстве 5 ракетоносителей, среди которых одна подлодка. Общий залп — до 28 ракет типа "Калибр".

"Ситуация, которая сейчас складывается в Черном море с ракетоносителями, говорит, что враг не отказался от намерения продолжать ракетные атаки. Потому что нарастив во время предварительной атаки присутствие ракетоносителей они так и оставили их на дежурстве", отметила Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" добавила, что оккупанты пытаются изменять направление движения средств поражения и их типы. Это элемент подбора тактики, чтобы обходить украинские силы ПВО. Именно поэтому враг пытается использовать как дроны-камикадзе, так и ракеты воздушного и морского базирования.

Обнаружение пусков ракет с подлодок очень затруднено для работы нашей противовоздушной обороны. Поэтому при тревоге необходимо действовать быстро и оперативно.

Обычно Россия держит свои ракетоносители в 100-150 километрах от контролируемого Украиной берега, ближе к Новороссийску. При этом россияне рассредоточивают свои корабельные группировки.

Отметим, враг начал запускать ракеты по новым направлениям. Оккупанты пытаются найти для себя оптимальный вариант обхода украинских сил ПВО.

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