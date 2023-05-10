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Ворог наростив кількість ракетоносіїв й не відмовився від ракетних атак, — Гуменюк

10 травня 2023 13:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ворог наростив кількість ракетоносіїв й не відмовився від ракетних атак, — Гуменюк
Кораблі РФ в Чорному морі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Окупанти продовжують тримати в Чорному морі 17 кораблів. Серед них є й споряджені ракетоносії. Тож, не слід ігнорувати сигнали повітряної тривоги. 

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону. 

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В Чорному морі на бойовому чергуванні 5 ракетоносіїв, серед яких один підводний човен. Загальний залп — до 28 ракет типу "Калібр“. 

"Ситуація, що зараз складається в Чорному морі з ракетоносіями говорить про те, що ворог не відмовився від наміру продовжувати ракетні атаки. Тому що наростивши під час попередньої атаки присутність ракетоносіїв вони так і залиши їх на чергуванні", — зазначила Наталя Гуменюк. 

Речниця ОК "Південь" додала, що окупанти намагаються змінювати напрямок руху засобів ураження та їх типи. Це елемент підбору тактики, аби обходити українські сили ППО. Саме тому ворог намагається використовувати як дрони-камікадзе, так і ракети повітряного та морського базування. 

Виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Тому в разі тривоги необхідно діяти швидко і оперативно.    

Зазвичай рф тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання.    

Зазначимо, ворог почав запускати ракети з нових напрямків. Окупанти намагаються знайти для себе оптимальний варіант обходу українських сил ППО.

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