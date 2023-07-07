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Враг ведет себя в море нервно, — Наталья Гуменюк

7 июля 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Враг ведет себя в море нервно, — Наталья Гуменюк
Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сначала РФ вывела на морские просторы максимальное количество кораблей, но затем начала их постепенно заводить. Это демонстрирует обеспокоенность оккупантов.

Об этом глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила в эфире национального телемарафона единых новостей.

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По словам пресс-секретаря ОК "Південь", эти действия могут свидетельствовать об их попытке выяснить самые безопасные пункты базирования. Российские корабли испытывают беспокойство как в Севастопольской бухте, так и в Новороссийске, поэтому постоянно маневрируют.

"Враг очень нервно ведет себя в море. В частности, выводили максимальное количество кораблей, а затем начали их постепенно заводить. В частности, вчера вечером еще было три корабля на дежурстве, но за ночь они зашли в пункты базирования. Сейчас осталась одна подлодка. Такой уровень ракетной опасности мы оцениваем как угрожающий, потому что пуски с подводных ракетоносителей определять сложнее, а достигать они могут всей Украины", — отметила Наталья Гуменюк.

Напомним, в ночь на 6 июля оккупанты использовали при обстреле ракеты морского базирования типа "Калибр". Несмотря на мировые санкции, захватчики продолжают производство оружия.

Отметим, что за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Так, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий. Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 7 июля.

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