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Ворог поводиться у морі знервовано, — Наталя Гуменюк

7 липня 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ворог поводиться у морі знервовано, — Наталя Гуменюк
Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Спочатку РФ вивела на морські простори максимальну кількість кораблів, але потім почала їх поступово зводити. Це демонструє занепокоєність окупантів. 

Про це очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила в ефірі національного телемарафону єдиних новин.

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За словами речниці ОК "Південь", ці дії можуть свідчити про їхню спробу з'ясувати найбезпечніші пункти базування. Російські кораблі відчувають неспокій як у Севастопольській бухті, так і в Новоросійську, тому постійно маневрують.

"Ворог дуже нервово поводиться в морі. Зокрема виводили максимальну кількість кораблів, а потім почали їх поступово заводити. Зокрема вчора надвечір ще було три кораблі на чергуванні, але за ніч вони зайшли до пунктів базування. Зараз залишився один підводний човен. Такий рівень ракетної небезпеки ми оцінюємо як загрозливий, бо пуски з підводних ракетоносіїв визначати складніше, а сягати вони можуть всієї України", — зазначила Наталя Гуменюк. 

Нагадаємо, в ніч на 6 липня, окупанти використали під час обстрілу ракети морського базування типу "Калібр". Попри світові санкції загарбники продовжують виробництво зброї.

Зазначимо, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 7 липня.

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