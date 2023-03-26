Враг продолжает держать на боевом дежурстве в Черном море военные корабли

Два носителя крылатых ракет типа "Калибр" стоят наготове

По состоянию на 26 марта в Черном море на боевом дежурстве находится 10 вражеских кораблей . Из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр": общий залп до 8 ракет.

Об этом сообщает ВМС ВС Украины.

Помимо боевого дежурства вражеских кораблей в Черном море, ВМС ВСУ фиксируют наличие российских кораблей в Азовском море в количестве 2 единиц. Также флот россии находится и в Средиземном море. Украинские военные насчитывают до 7 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр". Общий залп до 20 ракет.

"За сутки, в интересах россии, проход Керчь-Еникальским проливом совершили: до Азовского моря — 9 судов, из них 3 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор. К Черному морю — 34 судов, из них 5 суден продолжили движение в направлении пролива Босфор ", — говорится в сообщении.

ВМС ВСУ отмечают, что рф продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Напомним, в ОК "Юг" рассказали, что корабельная группировка врага продолжает рассредоточиваться по Черному морю в тех районах, которые они считают безопасными для себя. По их прогнозам, украинское оружие туда достичь не может. Поэтому они держатся на юго-востоке Крымского полуострова и в направлении Новороссийска. Но и оттуда ракетоносители могут наносить удары по всей территории Украины.

Фото: Мілітарний