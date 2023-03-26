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Ворог продовжує тримати на бойовому чергуванні у Чорному морі військові кораблі

26 березня 2023 13:41
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Ворог продовжує тримати на бойовому чергуванні у Чорному морі військові кораблі
Два носії крилатих ракет типу “Калібр” стоять напоготові
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Станом на 26 березня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 10 ворожих кораблів. З них 2 носії крилатих ракет "Калібр": загальний залп до 8 ракет.

Про це повідомляє ВМС ЗС України.

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Окрім бойового чергування ворожих кораблів у Чорному морі, ВМС ЗСУ фіксують наявність російських кораблів в Азовському морі у кількості 2 одиниць. Також флот рф знаходиться  і в Середземному морі. Українські військові нараховують до 7 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр". Загальний залп до 20 ракет.

"За добу, в інтересах рф, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 9 суден, з них 3 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор. До Чорного моря – 34 суден, з них 5 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор", — йдеться у повідомленні.

У ВМС ЗСУ зазначають, рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, в ОК “Південь, розказали, що корабельне угруповування ворога продовжує розосереджуватися по Чорному морі в тих районах, які вони вважають безпечними для себе. За їхніми прогнозами українська зброя туди сягнути не може.  Тому вони тримаються південного сходу Кримського півострова і в напрямку Новоросійська.  Але і звідти ракетоносії можуть завдавати ударів  по всій території України.

Фото: Мілітарний

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