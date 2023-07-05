Враг срочно вывел в Черное море дополнительный ракетоноситель

Военные корабли в Черном море. Фото:

В Черном море увеличилось количество вражеских кораблей . Враг вывел на боевое дежурство дополнительный четвертый ракетоноситель.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находится 7 вражеских кораблей среди которых 4 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп 24 ракеты;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве находится до 8 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 16 ракет;

Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ

Ракетная опасность

Важно, по состоянию на 5 июля, российские оккупанты выпустили крылатые ракеты по Украине стратегическим бомбардировщиком Ту-160. Пуск производился с акватории Каспийского моря.

На юге страны наблюдается ракетная опасность. Вероятно, враг запустил "Калибры". Людей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Отметим, что за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий. Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на 5 июля.