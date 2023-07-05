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Ворог терміново вивів в Чорне море додатковий ракетоносій

5 липня 2023 11:12
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Анна Мурадова
Редактор
Ворог терміново вивів в Чорне море додатковий ракетоносій
Військові кораблі в Чорному морі. Фото:
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У Чорному морі збільшилась кількість ворожих кораблів. Ворог вивів на бойове чергування додатковий четвертий ракетоносій.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів серед яких 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп 24 ракети;
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 8 ворожих кораблів, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет;
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ
Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

Ракетна небезпека

Важливо, станом на тепер, 5 липня, російські окупанти випустили крилаті ракети по Україні стратегічним бомбардувальником Ту-160. Пуск здійснювався з акваторії Каспійського моря.

На півдні країни спостерігається ракетна небезпека. Ймовірно ворог запустив "Калібри". Людей закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Зазначимо, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на 5 липня.

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