Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Враг держит ракетоносители в Черном море — угроза обстрелов Одесчины arrow

Враг держит ракетоносители в Черном море — угроза обстрелов Одесчины

3 июня 2024 09:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Враг держит ракетоносители в Черном море — угроза обстрелов Одесчины
Запуск ракеты с морского носителя. Фото росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Два российских боевых корабля находятся на дежурстве в Черном море по состоянию на утро сегодня, 3 июня. Среди них фиксируется и ракетоноситель, кроме этого, снаряженные носители крылатых ракет остаются и в акватории Средиземного моря. Поэтому следует быть внимательными к сигналам воздушной тревоги, ведь угроза обстрелов — высока.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей угрожают

  • В Черном море — 2 вражеских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр";
  • в Азовском море — отсутствует вражеский флот;
  • в Средиземном море — 1 носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.
     

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив к Черному морю прошли 9 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор. А вот к Азовскому морю — 8 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, в ночь на 30 мая на территории оккупированного Крыма прогремели взрывы. В результате спецоперации ГУР были уничтожены два российских катера типа КС-701 "Тунец" и еще два были поражены.

Также мы писали, что российские корабли начали покидать временно оккупированный Крым из-за опасений потерять свой флот. Это произошло после уничтожения ракетно-минометного комплекса "Циклон".

В последнее время ситуация в Крыму значительно обострилась для российских оккупантов. Украинские военные активно работают по стратегическим объектам на временно оккупированной территории, что наносит значительные потери врагу и снижает давление на Одесский регион.

ракета
Черное море
флот
калибры
Одесса
Азовское море
российские войска
угроза кораблей
ракетоноситель
Одесская область
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня