Враг держит ракетоносители в Черном море — угроза обстрелов Одесчины

Запуск ракеты с морского носителя. Фото росСМИ

Два российских боевых корабля находятся на дежурстве в Черном море по состоянию на утро сегодня, 3 июня. Среди них фиксируется и ракетоноситель, кроме этого, снаряженные носители крылатых ракет остаются и в акватории Средиземного моря. Поэтому следует быть внимательными к сигналам воздушной тревоги, ведь угроза обстрелов — высока.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море — 2 вражеских корабля, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр";

в Азовском море — отсутствует вражеский флот;

в Средиземном море — 1 носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.



Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив к Черному морю прошли 9 судов, из них 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор. А вот к Азовскому морю — 8 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

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Напомним, в ночь на 30 мая на территории оккупированного Крыма прогремели взрывы. В результате спецоперации ГУР были уничтожены два российских катера типа КС-701 "Тунец" и еще два были поражены.

Также мы писали, что российские корабли начали покидать временно оккупированный Крым из-за опасений потерять свой флот. Это произошло после уничтожения ракетно-минометного комплекса "Циклон".

В последнее время ситуация в Крыму значительно обострилась для российских оккупантов. Украинские военные активно работают по стратегическим объектам на временно оккупированной территории, что наносит значительные потери врагу и снижает давление на Одесский регион.