Ворог тримає ракетоносії у Чорному морі — загроза обстрілів Одещини

Запуск ракети з морського носія. Фото росЗМІ

Два російські бойові кораблі перебувають на чергуванні у Чорному морі станом на ранок сьогодні, 3 червня. Серед них фіксується й ракетоносій, окрім цього, споряджені носії крилатих ракет залишаються й в акваторії Середземного моря. Тож варто бути уважними до сигналів повітряної тривоги, адже загроза обстрілів — висока.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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В Чорному морі — 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр";

в Азовському морі — відсутній ворожий флот;

в Середземному морі — 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Чорного моря пройшли 9 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор. А от до Азовського моря — 8 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

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Нагадаємо, у ніч проти 30 травня на території окупованого Криму прогриміли вибухи. У результаті спецоперації ГУР було знищено два російські катери типу КС-701 "Тунєц" та ще два було уражено.

Також ми писали, що російські кораблі почали покидати тимчасово окупований Крим через побоювання втратити свій флот. Це сталося після знищення ракетно-мінометного комплексу "Циклон".

Додамо, останнім часом ситуація у Криму значно загострилася для російських окупантів. Українські військові активно працюють по стратегічних об'єктах на тимчасово окупованій території, що завдає значних втрат ворогу та знижує тиск на Одеський регіон.