Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

На территории Приднестровья продолжается расшатывание в информационном пространстве. Враг пытается создать там общественно-политическое напряжение.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.



Безопасность границ Одесчины

Военная отметила, что на территории Приднестровья враждебная активность не наблюдается. Однако не исключила возможность провокаций.

"Что касается государственной границы, она надежно защищена, укреплена и обеспечена ее неприкосновенность. Мы отслеживаем ситуацию. Также понимаем, что подобные накручивания ситуации и обострения со стороны Приднестровья были предусмотрены" , — сообщила Наталья Гуменюк.

Напомним, непризнанное Приднестровье планирует обратиться в Российскую Федерацию с просьбой стать их частью. Уже 28 февраля в своем обращении это должен объявить кремлевский диктатор Владимир Путин.

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