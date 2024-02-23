Ворог веде боротьбу в інформаційному просторі — Гуменюк про ситуацію в Придністров'ї

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

На території Придністров'я триває розхитування в інформаційному просторі. Ворог намагається створити там суспільно-політичне напруження.

Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.



Безпека кордонів Одещини

Військова зазначила, що на території Придністров'я наразі ворожа активність не спостерігається. Однак не виключила можливість провокацій.

"Що стосується державного кордону, він надійно захищений, укріплений і забезпечена його недоторканість. Ми відстежуємо ситуацію. Також розуміємо, що подібні накручування ситуації та загострення зі сторони Придністров'я були передбачені", — повідомила Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, невизнане Придністровʼя планує звернутися до Російської Федерації з проханням стати їхньою частиною. Вже 28 лютого у своєму зверненні це має оголосити кремлівський диктатор Володимир Путін.

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