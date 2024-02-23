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Ворог веде боротьбу в інформаційному просторі — Гуменюк про ситуацію в Придністров'ї

23 лютого 2024 12:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ворог веде боротьбу в інформаційному просторі — Гуменюк про ситуацію в Придністров'ї
Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На території Придністров'я триває розхитування в інформаційному просторі. Ворог намагається створити там суспільно-політичне напруження.

Про це в етері національного телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.
 

Безпека кордонів Одещини

Військова зазначила, що на території Придністров'я наразі ворожа активність не спостерігається. Однак не виключила можливість провокацій.

"Що стосується державного кордону, він надійно захищений, укріплений і забезпечена його недоторканість. Ми відстежуємо ситуацію. Також розуміємо, що подібні накручування ситуації та загострення зі сторони Придністров'я були передбачені", — повідомила Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, невизнане Придністровʼя планує звернутися до Російської Федерації з проханням стати їхньою частиною. Вже 28 лютого у своєму зверненні це має оголосити кремлівський диктатор Володимир Путін.

Також ми писали, що заступник голови Ради безпеки РФ Медведєв заговорив про те, що місто Одеса має бути окупованим. Аргументував свою думку російський політик тим, що одесити говорять російсько.

Одеса
війна
Молдова
росіяни
Придністров'я
Новини Одеси
Наталія Гуменюк
інформація

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