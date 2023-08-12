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Враг испытывает проблемы с логистикой на юге, — Гуменюк

12 августа 2023 13:05
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Россияне испытывают существенные проблемы с логистикой на оккупированном юге
Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В результате точной точечной работы Сил обороны, у врага на юге возникли проблемы с логистикой. Так называемые "дыры" на дорогах и мостах существенно усложняют передвижение личного состава и техники оккупантов.

Об этом сообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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По ее словам, это видно по количеству обстрелов. Их стало меньше, так что и использование снарядов уменьшилось.

"За минувшие боевые сутки враг обстрелял украинские позиции более 50 раз в нашей зоне ответственности. Это и на Николаевском направлении, где они бьют с берега Кинбурнской косы и с левого берега Днепра на Херсонщине, но при этом использовали примерно 220 снарядов. Если раньше, при интенсивности 50 обстрелов в сутки, это было 300-400 снарядов, то сейчас мы чувствуем, что им не хватает того, чем они пытаются давить на мирное население. И это результат нашей боевой работы", — сказала Гуменюк.

Также пресс-секретарь "Юга" сообщила, что за минувшие сутки Силы обороны уничтожили объекты, где хранились вражеские боеприпасы и одно крупнокалиберное орудие.

Обстрелы не утихают

За прошедшие сутки российские оккупанты 39 раз обстреляли Херсонскую область. Враг выпустил 159 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов" и БпЛА.

Напомним, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать с помощью онлайн-карт. Да, в режиме реального времени можно отслеживать все места боевых действий и обстрелов, а также актуальные границы временно оккупированных территорий. Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 12 августа.

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