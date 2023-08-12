Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ворог відчуває проблеми з логістикою на півдні, — Гуменюк arrow

Ворог відчуває проблеми з логістикою на півдні, — Гуменюк

12 серпня 2023 13:05
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Росіяни відчувають суттєві проблеми з логістикою на окупованому півдні
Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У результаті влучної точкової роботи Сил оборони, у ворога на півдні виникли проблеми з логістикою. Так звані "дірки" на дорогах та мостах суттєво ускладнюють пересування особового складу та техніки окупантів.

Про це повідомила очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в етері телемарафону

Читайте також:

За її словами, це видно за кількістю обстрілів. Їх стало менше, отже й використання снарядів зменшилося. 

"За минулу бойову добу ворог обстріляв українські позиції понад 50 разів в нашій зоні відповідальності. Це і на Миколаївському напрямку, там де вони б’ють з берега Кінбурнської коси та з лівого берега Дніпра на Херсонщині, але при цьому використали приблизно 220 снарядів. Якщо раніше, при інтенсивності 50 обстрілів за добу це було 300-400 снарядів, то зараз ми відчуваємо, що їм не вистачає того, чим вони намагаються тиснути на мирне населення. І це є результатом нашої бойової роботи", — сказала Гуменюк.

Також речниця "Півдня" повідомила, що за минулу добу Сили оборони знищили об’єкти, де зберігались ворожі боєприпаси та одну великокаліберну гармату.

Обстріли не вщухають

Протягом минулої доби російські окупанти 39 разів обстріляли Херсонську область. Ворог випустив 159 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БпЛА.

Нагадаємо, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 12 серпня.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

"Таких потужних ліній оборони противника історія воєн ще не бачила", – Чернєв

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз