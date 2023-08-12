Росіяни відчувають суттєві проблеми з логістикою на окупованому півдні

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

У результаті влучної точкової роботи Сил оборони, у ворога на півдні виникли проблеми з логістикою. Так звані "дірки" на дорогах та мостах суттєво ускладнюють пересування особового складу та техніки окупантів.

Про це повідомила очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в етері телемарафону.

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За її словами, це видно за кількістю обстрілів. Їх стало менше, отже й використання снарядів зменшилося.

"За минулу бойову добу ворог обстріляв українські позиції понад 50 разів в нашій зоні відповідальності. Це і на Миколаївському напрямку, там де вони б’ють з берега Кінбурнської коси та з лівого берега Дніпра на Херсонщині, але при цьому використали приблизно 220 снарядів. Якщо раніше, при інтенсивності 50 обстрілів за добу це було 300-400 снарядів, то зараз ми відчуваємо, що їм не вистачає того, чим вони намагаються тиснути на мирне населення. І це є результатом нашої бойової роботи", — сказала Гуменюк.

Також речниця "Півдня" повідомила, що за минулу добу Сили оборони знищили об’єкти, де зберігались ворожі боєприпаси та одну великокаліберну гармату.

Обстріли не вщухають

Протягом минулої доби російські окупанти 39 разів обстріляли Херсонську область. Ворог випустив 159 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БпЛА.

Нагадаємо, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати за допомогою онлайн-карт. Так, в режимі реального часу можна відстежувати усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 12 серпня.