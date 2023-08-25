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Враг использовал новую тактику при обстреле Одесчины: подробности

25 августа 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Враг использовал новую тактику при обстреле Одесчины: подробности
Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ночью враг совершил обстрел Одесчины, используя ракеты воздушного и морского базирования. Особенностью этой атаки были пуски "Калибров" с Азовского моря.

Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Две ракеты типа "Калибр" были выпущены из акватории Азовского моря. Враг пытается найти новую тактику и обойти систему противовоздушной обороны. Россияне использовали несколько иной маршрут для "Калибров", но системы ПВО сработали отлично — все, что было выпущено в направлении Одессы, было уничтожено", — отметила Наталья Гуменюк.

Детали ночной атаки по Одесской области

Около полуночи над Черным морем враг выпустил две ракеты, применив тактическую авиацию. По всей вероятности, это были ракеты Х-35 или Х-59, направленные в направление одного из портов. Но силы противовоздушной обороны уничтожили ракеты над морем.

Несколько часов спустя наступила вторая волна атаки. Уже из акватории Азовского моря враг запустил две ракеты типа "Калибр" в сторону областного центра. Обе ракеты были уничтожены перед достижением своей цели.

Напомним, враг снизил количество кораблей в Черном море с 10 до 5. Все ракетоносители заведены в пункты базирования.

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