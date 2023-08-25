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Ворог використав нову тактику під час обстрілу Одещини: подробиці

25 серпня 2023 15:20
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Анна Мурадова
Редактор
Ворог використав нову тактику під час обстрілу Одещини: подробиці
Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вночі ворог здійснив обстріл Одещини використовуючи ракети повітряного та морського базування. Особливістю цієї атаки були пуски "Калібрів" з Азовського моря. 

Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

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"Дві ракети типу "Калібр" були випущені з акваторії Азовського моря. Ворог намагається знайти нову тактику і обійти систему протиповітряної оборони. Росіяни використали дещо інший маршрут для "Калібрів", але системи ППО спрацювали відмінно — все що було випущено в напрямку Одеси було знищено", — зазначила Наталя Гуменюк. 

Деталі нічної атаки по Одещині

Близько опівночі над Чорним морем ворог випустив дві ракети, застосувавши тактичну авіацію. Імовірно, це були ракети Х-35 або Х-59, спрямовані в напрямок одного з портів. Але сили протиповітряної оборони знищили ракети над морем.

Декілька годин потому наступила друга хвиля атаки. Вже з акваторії Азовського моря ворог запустив дві ракети типу "Калібр" в бік обласного центру. Обидві ракети були знищені перед досягненням своєї цілі.

Нагадаємо, ворог зменшив кількість кораблів у Чорному морі із 10 до 5. Усі ракетоносії заведені в пункти базування. 

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