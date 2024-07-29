Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Угроза для Одесчины возросла — враг вывел подводные ракетоносители в Черное море arrow

Угроза для Одесчины возросла — враг вывел подводные ракетоносители в Черное море

29 июля 2024 13:07
Верзилова Єлизавета - редактор
Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море
Подводный ракетоноситель в море. Иллюстративное фото: росСМИ
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня, 29 июля, российская армия вывела в акваторию Черного моря дополнительные снаряженные ракетоносители. В настоящее время на дежурстве находятся почти все боевые подлодки, находящиеся в составе Черноморского флота РФ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

Читайте также:
Ракетоноситель в Черном море
Сообщение Дмитрия Плетенчука. Фото: скриншот

В настоящее время в Черном море присутствуют три подводных ракетоносителя. Они могут иметь на своих бортах до 12 ракет типа "Калибр".

"Фактически это все имеющиеся в Азово-Черноморском регионе. Иногда черноморский флот называют подводным. Теперь это правда", — написал Дмитрий Плетенчук.

Больше о ЧФ РФ

Напомним, сегодня вражеские корабли не были замечены в Азовском море, однако дежурили в Средиземном. Там подстерегает одна боевая единица флота, однако ракет на снаряжении у нее нет.

Также мы писали, что последний в Черноморском регионе российский паром "Славянин" был снят с рейса "Порт Кавказ — Варна". Пока его использование для оккупантов рисковано из-за угрозы поражений со стороны украинских Сил обороны.

Добавим, что во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российские военные готовятся к приему различных грузовых судов, в том числе потенциальных ракетоносителей. Для этого специально оборудуется морской порт города.

Одесса война российские войска Черное море Одесская область Азовское море Новости Одессы угроза кораблей ракетоноситель

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ