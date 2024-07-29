Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море

Подводный ракетоноситель в море. Иллюстративное фото: росСМИ

Сегодня, 29 июля, российская армия вывела в акваторию Черного моря дополнительные снаряженные ракетоносители. В настоящее время на дежурстве находятся почти все боевые подлодки, находящиеся в составе Черноморского флота РФ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

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Сообщение Дмитрия Плетенчука. Фото: скриншот

В настоящее время в Черном море присутствуют три подводных ракетоносителя. Они могут иметь на своих бортах до 12 ракет типа "Калибр".

"Фактически это все имеющиеся в Азово-Черноморском регионе. Иногда черноморский флот называют подводным. Теперь это правда", — написал Дмитрий Плетенчук.

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Напомним, сегодня вражеские корабли не были замечены в Азовском море, однако дежурили в Средиземном. Там подстерегает одна боевая единица флота, однако ракет на снаряжении у нее нет.

Также мы писали, что последний в Черноморском регионе российский паром "Славянин" был снят с рейса "Порт Кавказ — Варна". Пока его использование для оккупантов рисковано из-за угрозы поражений со стороны украинских Сил обороны.

Добавим, что во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российские военные готовятся к приему различных грузовых судов, в том числе потенциальных ракетоносителей. Для этого специально оборудуется морской порт города.