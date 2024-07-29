Флот росіян у морях сьогодні, 29 липня: дані ВМС ЗСУ

Бойові кораблі у морі. Ілюстративне фото: УНІАН

Станом на сьогодні, 29 липня, російський флот і надалі продовжує маневрувати у морях. Сьогодні вони вивели у Чорне море ще один споряджений ракетоносій, та варто зазначити, що "Калібри" окупанти можуть запускати не тільки з кораблів, а ще й з портів. Тож загроза обстрілів залишається постійно..

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Чорне море — в акваторії чатує два ворожих ракетоносія із загальним залпом до восьми "Калібрів".

Азовське море — немає російського флоту.

Середземне море — один корабель, ракетоносіїв немає.

Статистика російських кораблів на чергуванні. Фото: ВМС ЗСУ

Ракетоносії на озброєнні ЧФ Росії

Основними ракетними кораблями є малі ракетні кораблі проєкту "Каракурт": "Циклон", "Амур" та "Туча". На цей час "Циклон" використовується для захисту Севастопольської бухти, тоді як "Амур" і "Туча" проходять випробування поблизу Новоросійська. Варто зазначити, що ці кораблі ще не здійснювали запуск крилатих ракет типу "Калібр".

Інформація про ракети "Калібр". Фото: NV.

Крім того, Чорноморський флот Росії має чотири підводні човни, кожен з яких обладнаний чотирма пусковими шахтами, тоді як інші носії мають по вісім.

МРК проєкту "Каракурт". Фото: росЗМІ

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Ми писали, що останній у Чорноморському регіоні російський пором "Слов'янин" був знятий з рейсу "Порт Кавказ — Варна". Наразі його використання для окупантів ризиковано через загрозу уражень з боку українських Сил оборони.

Також ми повідомляли, що російські загарбники тікають з морів та перебазовують флот. Свої бойові кораблі вони виводять з Азовського та Чорного морів до Новоросійська, адже військово-морська база там має кращі умови для їхнього обслуговування та ремонту.

Додамо, що військові не виключають можливість ракетних ударів по півдню України з сусідніх морів. Зокрема йдеться про акваторії Каспійського та Середземного, звідки росіяни також можуть атакувати, однак у такому випадку для окупантів є певні перепони